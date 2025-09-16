Críticas en redes a la pista de juegos autóctonos construida en Zamora: "Tirar el dinero"

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, anunció hace unos días la finalización de la ejecución de una pista de juegos autóctonos en el barrio de San Isidro de Zamora. Tal y como informaba Guarido en sus perfiles en redes sociales, esta pista está ubicada en la calle Guimaré y cuenta con más de 3.000 metros cuadrados. Esto incluye cinco pistas de petanca, dos de tanga, dos de billar romano y un jardín para exhibición de lucha leonesa.

Además, añade el alcalde, se ha plantado una docena de árboles e instalado cuatro mesas, otros tantos bancos, dos papeleras y una fuente de agua potable. La inauguración oficial tendrá lugar este mes de septiembre con actividades de lucha leonesa y diversas competiciones, concluía Guarido en su comunicado.

Como siempre cuando el alcalde comparte un anuncio sobre obras en la ciudad, ha habido diversidad de opiniones sobre este nuevo espacio público instalado en Zamora. Así, mientras hay quien piensa que esta nueva pista de juegos es una manera de "tirar el dinero, con la falta que hace arreglar y asfaltar calles", la mayoría de los usuarios que ha respondido a la publicación en redes sociales está a favor de este tipo de trabajos.

Los zamoranos activos en redes también han aprovechado para reclamarle a Francisco Guarido otras intervenciones en la ciudad. Una mujer reclama la reparación de aceras: "Todas las baldosas sueltas, tenía que ir paseando él", ha escrito en la publicación del alcalde. "A ver si te preocupas también por el colegio Riomanzanas. Vergüenza os debería de dar el nulo mantenimiento. Un año esperando a que se cuelguen unos percheros (que están en el centro) dentro de un aula", denuncia otra usuaria.

Un hombre le pide que, "además de arreglar el campo de fútbol del Ruta de la Plata", se planteé "hacer un par de campos más en aquella zona. Valorio y el propio Ruta están saturados y los equipos se las ven y se las desean para poder entrenar tres días. Hacer cosas autóctonas y minoritarias está muy bien, pero le guste o no el fútbol es el deporte que mayor número de licencias tiene en Zamora y de campos vamos muy escasos", argumenta.

Por último, otro usuario solicita la construcción de un bloque de pisos sociales: "Zamora tiene uno de los sueldos más bajos del país y los pisos ya están como fuera", escribe. Este hombre valora que la ciudad se remodele y modernice, pero de nada sirve que se construyan instalaciones relacionadas con el ocio si no se puede vivir y la gente se va, ha reflexionado.