El Ayuntamiento de Zamora estrena canales de WhatsApp y Telegram
Estas nuevas vías de comunicación facilitarán el acceso a información municipal de utilidad
El Ayuntamiento de Zamora pone en marcha dos canales de mensajería directa en Whatsapp y Telegram. El objetivo es tener canales abiertos para que los habitantes de Zamora puedan acceder de forma directa, y encontrar en los mismos toda aquella información de carácter municipal y de servicio público que pueda ser de interés para la ciudadanía.
Las personas interesadas pueden acceder a los mismos a través de los siguientes enlaces:
- Canal Whatsapp: https://whatsapp.com/channel/0029VbBANovK0IBbRxFSCX3M
- Canal Telegram: https://web.telegram.org/k/#-2816395304
Fuentes municipales consideran que "en una sociedad cada vez más hiperconectada, con múltiples fuentes de información, es imprescindible que las instituciones cuenten con canales propios en los que los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a toda aquella información que les pueda ser de utilidad".
Estos nuevos canales están concebidos, precisamente, "para dar salida a esa información municipal que a veces no encuentra acomodo en otros canales o redes, pero que sin embargo es necesario dar a conocer entre el público".
Para acceder, tanto al canal Whatsapp como Telegram, no es necesario facilitar ningún dato personal, ya que simplemente basta con acceder a los mismos y dar a seguir, para recibir en el terminal móvil las actualizaciones que se realicen de forma automática.
