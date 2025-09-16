Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Zamora estrena canales de WhatsApp y Telegram

Estas nuevas vías de comunicación facilitarán el acceso a información municipal de utilidad

El Ayuntamiento de Zamora estrena canales de WhatsApp y Telegram / Efe

Isabel Rodríguez

El Ayuntamiento de Zamora pone en marcha dos canales de mensajería directa en Whatsapp y Telegram. El objetivo es tener canales abiertos para que los habitantes de Zamora puedan acceder de forma directa, y encontrar en los mismos toda aquella información de carácter municipal y de servicio público que pueda ser de interés para la ciudadanía.

Las personas interesadas pueden acceder a los mismos a través de los siguientes enlaces:

Fuentes municipales consideran que "en una sociedad cada vez más hiperconectada, con múltiples fuentes de información, es imprescindible que las instituciones cuenten con canales propios en los que los ciudadanos y ciudadanas puedan acceder a toda aquella información que les pueda ser de utilidad".

Estos nuevos canales están concebidos, precisamente, "para dar salida a esa información municipal que a veces no encuentra acomodo en otros canales o redes, pero que sin embargo es necesario dar a conocer entre el público".

Para acceder, tanto al canal Whatsapp como Telegram, no es necesario facilitar ningún dato personal, ya que simplemente basta con acceder a los mismos y dar a seguir, para recibir en el terminal móvil las actualizaciones que se realicen de forma automática.

