Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora

Las obras para la construcción de una nueva calle en la trasera de la Catedral de Zamora que comunicará el Arco del Obispo con los jardines de Baltasar Lobo han puesto al descubierto un aljibe excavado en roca con pequeños restos de una antigua cúpula abovedada. Ante esta situación, el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, anuncia que "la obra no se parará", si bien incorpora dos soluciones que ya han presentado al Servicio de Patrimonio: taparlo o dejarlo visitable.

La primera opción consiste en "documentarlo, protegerlo con un geotextil y taparlo", explica el alcalde, de modo que el resto de la obra continuaría conforme al proyecto. La segunda pasaría por mantener los restos arqueológicos visitables, para lo que sería necesario "proteger el desnivel entre la cota superior del mirador y el fondo del aljibe", sopesa el regidor municipal de Zamora. Esta solución consistiría en instalar una barandilla perimetral de acero macizo. La exposición del aljibe supondría su exposición a las inclemencias del tiempo y, por ende, conllevaría "labores de limpieza y achique de las aguas pluviales", sopesa Guarido.

Aquí puedes ver el lugar en el que ha aparecido el aljibe y su adecuación en el proyecto de obra:

Reconstrucción. / F. G.

La última palabra la tendrá Patrimonio, de manera que empresa y Ayuntamiento acatarán su decisión: "Lo que diga Patrimonio", zanja Guarido.

La nueva calle

La calle ocupará más de 500 metros cuadrados y las obras se adjudicaron por 375.100 euros sobre un presupuesto base de 436.273 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Eso prolonga los trabajos inicialmente, al menos, hasta el próximo mes de diciembre, si bien podría ampliarse más en este momento a consecuencia del hallazgo a pesar de no parar el ritmo.

La idea inicial era la de que las obras pudieran haberse iniciado antes y estuvieran listas al inicio de la muestra de Las Edades del Hombre, en octubre, pero finalmente no va a poder ser con independencia del nuevo aljibe descubierto.