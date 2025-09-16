Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alarma por la salida de humo de las arquetas del Campus Viriato en Zamora

Movilizados los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora

C. G.

Un fuerte olor a humo ha sorprendido a los viandantes del centro de Zamora a primera hora de esta mañana. Al parecer, el humo procede de un transformador de Iberdrola situado en la avenida Cardenal Cisneros, a la altura del Campus Viriato. Los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora han sido movilizados.

