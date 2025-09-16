Alarma por la salida de humo de las arquetas del Campus Viriato en Zamora
Movilizados los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora
Un fuerte olor a humo ha sorprendido a los viandantes del centro de Zamora a primera hora de esta mañana. Al parecer, el humo procede de un transformador de Iberdrola situado en la avenida Cardenal Cisneros, a la altura del Campus Viriato. Los Bomberos del Ayuntamiento de Zamora han sido movilizados.
