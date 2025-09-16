Mucho ajetreo el primer día de viaje gratis Zamora-Salamanca

El servicio de gratuidad de transporte público interurbano Buscyl puesto en marcha por la Junta de Castilla y León amplió este lunes rutas en las que entró en funcionamiento el viaje gratis y lo hizo, entre otras, en una de las líneas más usadas en la estación de Zamora, como es la que comunica con la ciudad vecina de Salamanca. Fuentes de la concesionaria de la ruta, Zamora-Salamanca S. A., han admitido que el día con el que concluye la primera quincena de septiembre se ha registrado un incremento muy notable del número de viajeros, no solo por la entrada en funcionamiento de la tarjeta Buscyl en esta línea, sino también porque coincide con el primer lunes tras comenzar el periodo lectivo tanto en la universidad como, este mismo lunes, en ESO, Bachillerato y FP.

Dichas fuentes han reconocido que la aplicación que se utiliza para validar los viajes gratuitos con la tarjeta Buscyl todavía no funciona todo lo rápido que debiera y eso ha hecho que los chóferes tuvieran que adelantar unos minutos el inicio de la entrada de viajeros pero poder salir en hora, ya que lo que debería ser una rápida lectura de un código QR con un teléfono móvil se ha demorado algo más porque la aplicación no funcionaba todo lo rápida que debiera.

A la espera de que se hagan los ajustes necesarios para aligerar el funcionamiento más lento de lo normal de esa aplicación, este lunes ha sido un día de mayor ajetreo y colas algo más largas de lo habitual en la estación de autobuses de Zamora y en la de Salamanca. Los viajeros que ya están dados de alta en Buscyl y, por lo tanto, pueden beneficiarse de la gratuidad del servicio, en su mayoría acudieron con un código QR para validar el viaje y fueron menos los que utilizaron la tarjeta física de usuario de Buscyl que igualmente da acceso al transporte gratuito interurbano de viajeros empadronados en Castilla y León en todas las rutas de la Comunidad Autónoma.

Este servicio se pone en marcha de forma progresiva a lo largo de este mes, implantándose en las primeras rutas el pasado 1 de septiembre, en otros trayectos este lunes y, por último, las rutas bonificadas que faltan aceptarán la tarjeta Buscyl a partir del próximo 30 de septiembre.

Este lunes, además del servicio Zamora-Salamanca, ha comenzado la gratuidad del transporte de viajeros en la ruta entre Zamora y Morales de Toro o entre León y Benavente, como algunas de las más importantes del medio centenar de trayectos bonificados desde este lunes que se suman a otro medio centenar que comenzaron el 1 de septiembre.

Desde la patronal del sector, Fecylbus (Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús), han precisado igualmente que en las rutas que han comenzado la gratuidad en Zamora, al igual que en el resto de la Comunidad, se ha notado un aumento de la demanda en ventanilla y de usuarios que preguntaban por las condiciones de Buscyl. La federación confía en que en los próximos días y semanas se registre un considerable aumento de usuarios a raíz de la gratuidad del servicio.

Incidencias mínimas

En la entrada en servicio del segundo de los tres paquetes de rutas no ha habido incidencias reseñables y "las únicas que pueden haberse producido son fruto del inicio de un proceso que va a beneficiar a ciudadanos y empresas", han recalcado desde Fecylbus. También han pedido "paciencia" y disculpas a los usuarios por las pequeñas incidencias que puedan haberse producido, que, en cualquier caso, han sido "mínimas".