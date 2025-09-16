7,5 millones de euros para reforzar Lengua y Matemáticas en Primaria

Este lunes se incorporaban a las aulas los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional en un curso donde la Junta de Castilla y León apuesta por el refuerzo en los estudios, como apuntó el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en su asistencia a la inauguración del curso en Villamuriel del Cerrato (Palencia).

En los institutos de Zamora comenzaban las clases 8.564 alumnos de estas etapas superiores, en un año donde se ha logrado mantener el número de estudiantes. Con los 10.950 menores que se incorporaron la pasada semana a las clases de Infantil, Primaria y Educación Especial, se estima una cifra de 19.514 estudiantes, lo que significa una ligera subida del 0,66% con respecto al pasado año.

La Junta destinará en materia de refuerzo de estudios 7,5 millones de euros para contratar maestros adicionales que ayudarán a poner en marcha los desdobles de grupos de las asignaturas de Lengua y Matemáticas en 3º y 4º de Primaria, cursos que se consideran clave para la formación del alumnado.

Gratis de cero a 16 años

El presidente de la Junta de Castilla y León aprovechó para destacar que la comunidad cuenta con un sistema educativo gratuito desde el nacimiento hasta los 16 años, que se ha completado este año, con la incorporación de más de 22.000 alumnos que estudian gratis el primer ciclo de Infantil —de cero a tres años— en 631 centros.

En el caso de Zamora, se han adherido a esta primera etapa 1.294 menores, que se reparten entre 21 centros públicos y doce concertados.

Varios estudiantes a las puertas del IES Río Duero. | ALBA PRIETO

Por otra parte, la Formación Profesional siguen siendo estudios al alza en Castilla y León. En Zamora, se pondrán en marcha todos los nuevos ciclos propuestos para este curso, ya que la demanda de alumnos ha sido suficiente.

A nivel regional, la cifra de estudiantes de FP ha aumentado un 17,5%. Además, la empleabilidad media alcanza ya el 87,4%, lo que también es un punto a tener en cuenta por muchos estudiantes a la hora de plantearse su futuro formativo.

Inversión en el Conservatorio

La Consejería de Educación destina para este curso 2025-2026 una inversión de 9.144.778 euros para las obras del nuevo Conservatorio de Música de Zamora, unos trabajos que, como recordó durante la presentación del nuevo curso el delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, se retomaron el pasado mes de marzo, confiando en que recuperen buen ritmo para que pueda avanzar lo suficiente durante el presente curso. La previsión de inversión de la Junta de Castilla y León para este nuevo edificio en la capital asciende a 17.260.182 euros.

Se trata, por tanto, de la mayor inversión en la provincia, aunque también hay que destacar otras de obra nueva —aunque no centralizadas, sino desconcentrada–, como son la creación de un comedor, cocina y aseos en el CEIP Fernando II de Benavente y un nuevo gimnasio para el CEIP La Viña, en la capital.

Además, la consejería destina 996.319 euros del total de cerca de 19 millones a obras de reforma, mejora y sustitución en centros escolares en Zamora.

