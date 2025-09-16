Otros 50 metros de muralla medieval liberados en Zamora

El plan para despejar la muralla de edificios anejos no para.

Si en la última década los avances se han concentrado en el primer tramo de la avenida de la Feria, que llega desde la rotonda a la subida al parque de San Martín, a ese trazado emblemático se suman ahora actuaciones en otros tramos. Un ejemplo de ello fue la edificación liberada y el tramo de calle abierto hace unos meses por la parte interior del primer recinto amurallado, junto a la Puerta de la Lealtad, en las inmediaciones de la iglesia de San Isidoro.

A esas actuaciones se suma ahora una nueva que acaba de concluir el Ayuntamiento a través del área de Obras, también en el primer recinto amurallado, pero en su parte exterior, en las inmediaciones de la cuesta del Mercadillo. Allí se ha actuado para liberar un tramo de unos cincuenta metros lineales de muralla, ahora visibles desde su parte exterior, en el entorno de la avenida de la Feria y muy cerca del nuevo estanque junto al sillón de Doña Urraca. Para posibilitar la nueva liberación se ha trabajado en los últimos meses en una parcela de unos 1.200 metros cuadrados expropiada por el Consistorio.

En esa parcela se han derribado algunas construcciones existentes junto a la muralla y se ha retirado la vegetación que obstaculizaba la visión de la fortificación, según han informado fuentes municipales.

Cuesta del Mercadillo y junto a ella el tramo de muralla despejado. | ALBA PRIETO

Esa actuación permite "recuperar el valor patrimonial" de esa zona de la ciudad y mejorar "el aspecto urbano de ese entorno", ha resaltado el concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo.

De esta forma, se pone en valor la fortificación como "seña de identidad histórica y turística de Zamora", ha precisado Pablo Novo.

Quedan pendientes otras actuaciones que también afectan al tramo de la avenida de la Feria que permitirán continuar los avances para dar esplendor a la muralla medieval de Zamora, como el ajardinamiento de los solares que han quedado tras el derribo de los edificios situados entre los números 43 y 49. De forma paralela, también para lustrar la fortaleza de la ciudad se está acometiendo actualmente la rehabilitación de cinco tramos de la muralla. Todo para que Zamora siga siendo "la bien cercada".