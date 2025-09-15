El tren Puebla-Zamora, cortado por obras desde el jueves

Renfe ha programado 128 circulaciones en autobús para los viajeros del servicio Regional Puebla de Sanabria-Valladolid a partir del 18 de septiembre debido a las obras de mejora en la infraestructura que Adif realiza en la zona y que son incompatibles con la circulación de trenes.

En concreto, Adif está renovando los viaductos de Martín Gil y del río Truchas, en la línea de ancho convencional Zamora-A Coruña. Los trabajos implican durante este periodo el levante de la vía y, por tanto, resultan incompatibles con la circulación ferroviaria.

Se realizará por carretera el trayecto entre Puebla de Sanabria y Zamora, desde donde se continuará el viaje en tren hasta Valladolid. El transporte por carretera dará también servicio a las estaciones intermedias: Linarejos-Pedroso, Cabañas de Aliste, Sarracín de Aliste, Abejera, Ferreruela de Tábara y Carbajales de Alba.

Esta modificación entrará en vigor el próximo jueves, 18 de septiembre, en el tren Regional Valladolid 17:50 – Puebla de Sanabria 20:48, y se prolongará hasta la finalización de las obras de mejora de Adif.

Renfe mantiene los horarios habituales de este servicio:

Tren 18321 Puebla de Sanabria 7.08 – Zamora 8.31- Valladolid 10.13 (de lunes a viernes)

Tren 18321 Puebla de Sanabria 7.30 – Zamora 8.53-Valladolid 10.25 (sábados y domingos)

Tren 18322 Valladolid 17.50 –Zamora-19.23- Puebla de Sanabria 20.48 (diario)

En los trayectos en autobús no está permitido viajar con mascotas ni bicicletas.

