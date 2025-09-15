La ‘Requetecuenta digital’: hasta un 3% TAE el primer año, devolución de recibos y sin comisiones

En un contexto en el que cada euro es importante, las cuentas remuneradas se han convertido en una opción muy atractiva para quienes buscan rentabilidad sin renunciar a la disponibilidad de su dinero.

La ‘Requetecuenta digital’ tiene este objetivo: ofrecer una rentabilidad de hasta el 3% TAE durante el primer año, la devolución del 1% de la suma de los principales recibos domiciliados y la exención de algunas comisiones. ¿Te interesa?

Se trata de una acción promocional de Unicaja para la captación de nuevos clientes en todo el territorio nacional, siempre con una política que combina valor, innovación y sencillez.

Descubre la requetecuenta digital de Unicaja. / Cedida.

Para abrir esta cuenta online remunerada solo tienes que entrar en la web de Unicaja, y, para acceder a la remuneración de hasta el 3% TAE, únicamente es necesario domiciliar una nómina o pensión de al menos 600 euros al mes.

Esta remuneración se aplica sobre un saldo medio máximo de 20.000 euros y se lleva a cabo con periodicidad trimestral. Además, recuerda que, con un límite anual de 100 euros, se te devolverá el 1% de la suma de los principales recibos domiciliados (agua, luz, gas, teléfono o Internet).

Tampoco tendrás que hacer frente a las comisiones de mantenimiento y administración de la cuenta, ni a las de las transferencias realizadas a través del canal online. Se elimina, de igual modo, cualquier coste por emisión y mantenimiento de la tarjeta de débito

Ventajas adicionales al domiciliar tu nómina

Aparte de la remuneración, si domicilias tu nómina podrás beneficiarte de ventajas adicionales como un descubierto en cuenta de hasta 500 euros; un descuento de hasta un 10% en seguro de vida; el acceso gratuito al Plan Uni Seguro (permite fraccionar el pago de seguros); servicios de banca digital, y Bizum gratuito, así como la posibilidad de retirar efectivo a débito sin comisiones en más de 14.000 cajeros.

Banca cercana y digital

Esta nueva acción promocional forma parte de la apuesta de Unicaja por un modelo de banca centrada en las personas, combinando tecnología y atención personalizada. En este sentido, continúa avanzando en su estrategia de transformación digital, incorporando soluciones tecnológicas de vanguardia que optimizan la experiencia del cliente, dotando a su app de mayor funcionalidad, seguridad y facilidad de uso.

Ejemplo de ello son Unicaja Key, su nuevo sistema de autenticación reforzada que simplifica la autorización de operaciones, y el asistente virtual NICA, que ofrece atención inmediata y personalizada permanente gracias a la IA incorporada en su desarrollo.

Conscientes del papel fundamental del canal digital en la relación con sus clientes, Unicaja continúa desarrollando soluciones ágiles y seguras que simplifican la gestión financiera diaria.