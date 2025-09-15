La red de hidrógeno de Zamora abre un proceso de participación ciudadana

El Plan de Participación Pública de las infraestructuras de hidrógeno en Zamora y Castilla y León se pone en marcha a partir de este 15 de septiembre, promovido por Enagás la Empresa Nacional del Gas que es el gestor técnico del sistema gasista en España.

Este proceso se llama técnicamente Plan Conceptual de Participación Pública (PCPP) de la red troncal española de hidrógeno y de lo que trata es de compartir con todas las administraciones públicas, organismos, asociaciones y ciudadanos, la información sobre la futura red de hidrógeno, explicar el proyecto, fomentar la participación activa de las comunidades en el proceso y resolver dudas.

RED DE HIDRÓGENO EN ZAMORA

Plan de participación pública del proyecto de la red de hidrógeno verde en Zamora Plan de participación pública del proyecto de la red de hidrógeno verde en Zamora

El Plan involucrará en la comunidad autónoma a 99 municipios, 24 en León, 29 en Salamanca, 44 en Zamora (los de la Ruta de la Plata y el ramal que sale hacia Portugal) y 2 en Burgos, y contará con puntos de información en cada municipio. Las jornadas participativas se inician el 7 de octubre y terminarán el 11 de noviembre.

Las jornadas se celebran de 12.00 a 14.00 horas en horario de mañana y de 17.00 a 19.00 por la tarde. El día 8 de octubre se celebran por la mañana en Morales del Vino y por la tarde en Moraleja del Vino (Ayuntamiento).

El 9 de octubre por la mañana serán en el Ayuntamiento de Villaralbo y por la tarde en La Alhóndiga de Zamora. El día 21 de octubre está prevista la jornada en el Ayuntamiento de Coreses por la mañana y en Roales del Pan por la tarde. El día 22 por la tarde se explicará el proyecto en el Centro de Transportes de Benavente y el 23 por la mañana en el centro de día de San Cristóbal de Entreviñas.

La red de transporte de hidrógeno verde entra desde Salamanca por Cubo del Vino. A partir de ahí hay un ramal que va por Cuelgamures, Santa Clara de Avedillo, Jambrina, Casaseca de las Chanas, Moraleja del Vino y Vilalralbo hasta dar a Coreses, donde se ubica una importante estación de compresión. Se contempla una alternativa que desde el Cubo pasa por Corrales, Peleas de Abajo, Cazurra, Morales del Vino, Arcenillas y Coreses.

Por el norte este hidroducto de la Ruta de la Plata entra desde León por Matilla de Arzón, San Cristóbal de Entreviñas, Benavente, Castrogonzalo, Villanueva de Azoague, Villaveza de Agua, Barcial del Barco, Santovenia, Granja de Moreruela, Pajares de la Lampreana, Cercinos del Carrizal y Benegiles.

Además está en ramal a Portugal (Celorico da Beira-Zamora) que sale de Coreses por Monfarracinos, Roales, La Hiniesta o San Pedro de la Nave hacia Aliste y Portugal

Una nueva línea eléctrica de alta tensión conectará el embalse de Ricobayo con la estación de Coreses.

Además Zamora tiene un papel central en los nuevos gasoductos del plan de expansión de la red, como el que une Galicia con Zamora desde Guitiriz (Lugo) o el de la Meseta Norte, que enlaza Zamora con Navarra.

Zamora y la estación de Coreses se quedan así en un punto estratégico en la red de hidroductos española y europea, ya que confluirán nada menos que cinco tramos de la red principal.

Red de tuberías

El proceso de participación pública tiene como objetivo explicar el proyecto, ya que será necesario contar con una red de tuberías soterradas a lo largo de muchos kilómetros. En general Enagas asegura que "el corredor de paso se apoyará en infraestructuras viarias y en gasoductos ya existentes, coincidiendo en más de un 80%, por lo que el impacto sobre el entorno será mínimo, fundamentalmente en lo que se refiere a la vegetación, hábitats naturales, fauna y paisaje".

El hidrógeno verde es un tipo de gas utilizable como fuente de energía que se produce mediante la electrólisis del agua en unos dispositivos llamados electrolizadores que utilizan electricidad para separar el agua (H2O) en hidrógeno (H2) y oxígeno (O2). Cuando esta electricidad proviene de fuentes renovables, como la solar o la eólica, el hidrógeno resultante se denomina verde o renovable debido a su bajo impacto ambiental.

Uno de los problemas de la energía eléctrica es que no se puede almacenar, mientras que convertida en hidrógeno sí es posible hacerlo. El desarrollo del hidrógeno está aún en fases iniciales, aunque tiene mucho potencial.

Suscríbete para seguir leyendo