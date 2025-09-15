Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quejas en San Blas por el estado del parque tras las fiestas del barrio

Los vecinos de la zona reclaman la falta de servicios de limpieza tras las celebraciones

Restos de basura en el parque.

Restos de basura en el parque. / Cedida

Marina García

El pasado fin de semana los barrios de Peña Trevinca y San Blas han celebrado sus tradicionales fiestas en una fechas que han reunido tanto a vecinos como visitantes.

Durante dichas celebraciones las zonas comunes del Barrio de San Blas han sido ocupadas, dejando tras de sí un rastro de suciedad que hasta el día de hoy no ha sido recogido por los servicios de limpieza.

Cartones, latas, botellas y cristales ocupan parte del césped del parque Zamora de Aventuras, situado detrás del Carrefour.

Los vecinos alegan que las señales de tráfico ya han sido retiradas, pero aún nadie ha acudido a limpiar el espacio, una situación que, según dicen, no ocurre tras otras festividades como San Pedro, Semana Santa o las Fiestas de san José Obrero.

