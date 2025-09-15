Un nuevo curso en Zamora para los jóvenes amantes de los videojuegos

El Ayuntamiento de Zamora, a través de la Concejalía de Juventud, ha puesto en marcha una nueva actividad formativa dirigida a menores entre 8 y 16 años, que se desarrollará los miércoles y jueves, a partir de las 17.15 horas, en sesiones de 90 minutos durante los meses de octubre a mayo.

En la presentación, junto con la responsable del área de Juventud, Sara de la Higuera, han participado Iván Gómez y Jordi Mesa, de Gamez Studio, empresa encargada de impartir el curso.

De la Higuera ha indicado que con esta actividad se “aúna educación, innovación y oportunidad de futuro para nuestros jóvenes”, ha enumerado. Un curso que servirá de entrada a la tecnología para los participantes, ya que se le aportarán herramientas “que fomentarán su pensamiento computacional, la capacidad para analizar problemas y a diseñar soluciones lógicas”.

Sara de la Higuera, presenta Curso de programación de videojuegos. / José Luis Fernández / LZA

Esta actividad, que se enmarca dentro del III Plan Municipal de Juventud, permitirá a los participantes iniciarse en la programación de videojuegos a través de la aplicación Construct3. Además, podrán participar en la JAM de desarrollo de juegos en la segunda edición del evento Cyl Games Show, que se celebrará el próximo junio.

Competencias STEAM

Sara de la Higuera ha añadido que la participación en la actividad formativa permitirá a los menores “desarrollar personas, historias y mundos propios mientras que desarrollan competencias STEAM, de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, impulsando su creatividad y el trabajo en equipo”.

Por su parte, Iván Gómez ha puesto de relieve las oportunidades laborales que abre la programación de videojuegos, sector destacado dentro de la industria del ocio, y que permite poner a Zamora como referencia en este ámbito.

Inscripciones

El periodo de inscripción para estos talleres se inicia mañana martes y se hará a través de la web de Gamez Studio (gamez-studio.com) a través de una pestaña habilitada para ello, a la que tendrán que acceder los padres, al ser menores, para solicitar su participación.