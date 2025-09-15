El llamamiento de las personas en sillas de ruedas a los dueños de perros en Zamora: "Hagámoslo viral"

"La caca de tu perro termina en mis manos". Este mensaje no es nuevo en Zamora. Hace ya años que la ciudad apareció empapelada con este eslógan que ahora regresa a algunas paredes de la capital -aunque claramente el original está en Argentina a juzgar por la tilde del texto- para hacer un llamamiento a los dueños de los perros. Aunque parezca que todos los propietarios cumplen con su función cívica de recoger las heces de sus perros y regar los orines, algunos -los menos, es cierto- aún dan rienda suelta a su irresponsabilidad. De ahí un mensaje que afecta en especial a las personas en sillas de ruedas ya que todo lo que recogen a su paso acaba en sus manos.

Lo mismo ocurre con los "escupitajos", con la basura en general y hasta con los chicles, que cuesta un millón de años retirarlos de cualquier superficie, ruedas incluidas.

Carte. / Cedida

No es la primera vez que propietarios y vecinos en general recurren a carteles de este tipo para pedir a mascotas pero también a los humanos que dejen de hacer sus necesidades en la vía pública. Hace unos meses sorprendía este mensaje en la calle Quebrantahuesos dirigido a las personas: "Como vuelvas a mear aquí, bajo con un machete y te corto la cabeza".

"Caca de perro... dueño de mierda"

Otro de los mensajes recientes en Zamora fue el de "Caca de perro. Dueño de mierda" visto en la zona del parque de los Tres Árboles. Se trataba de un pequeño cartel "pinchado" en las heces de perros que estaban repartidas por todo ese camino, muy frecuentado por perros pero también por paseantes, deportistas y familias con niños.

Orinar y escupir en la vía pública, tirar los pegadizos chicles en el suelo y las temidas cacas de perro se han convertido en algo habitual en Zamora contra lo que muchos vecinos se ponen en pie de guerra. Las quejas se derivan de varias formas en función del perfil del denunciante: tras la barra del bar, a través de la Línea Verde del Ayuntamiento de Zamora y, como ocurre en los siguientes casos, con carteles caseros que llamen la atención e intenten concienciar a quien pille la indirecta.

Multas

Orinar o escupir en la vía pública está prohibido y, como tal, puedes ser multado por ello. Así aparece en la ordenanza de convivencia del Ayuntamiento de Zamora, que estipula sanciones de entre 30 y 150 euros si la Policía Municipal te pilla en acción.