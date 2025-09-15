Listado de las rutas en autobús que son gratis a partir de este lunes en Zamora
La provincia estrena hoy 54 itinerarios de acceso libre para los usuarios del QR de Buscyl
C. G. / A. O.
La provincia de Zamora estrena 54 rutas de acceso libre para los usuarios del QR de Buscyl. Hasta la fecha, 240.317 usuarios ya disponen de la tarjeta Buscyl digital para viajar de manera ilimitada y gratuita en los autobuses que gestiona la Junta de Castilla y León, con 284 rutas iniciales –correspondientes al transporte metropolitano en Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid– y en torno a 50 rutas en las otras cuatro provincias –Ávila, Palencia, Soria y Zamora–.
Consulta aquí las nuevas rutas:
CALENDARIO PLANIFICADO
El calendario diseñado por la Junta permite una implantación gradual, garantizando una transición sin contratiempos.
- 1 de septiembre: gratuidad en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, junto con 201 rutas interurbanas en Ávila, Palencia, Soria y Zamora. En total son 284 rutas.
- 15 de septiembre: incorporación de 444 nuevas líneas.
- 30 de septiembre: cobertura total de todas las rutas autonómicas hasta alcanzar las 2.610.
Toda la información de las rutas gratuitas disponibles y su implantación está disponible en la página web Buscy
Aquí puedes consultar las rutas que están ya implantadas desde hace quince días:
A partir del 30 de septiembre
Todos los autobuses interurbanos, entre ellos el Zamora-Benavente o Zamora-Valladolid.
