Jóvenes con vocación y plaza

Este curso 2025-2026 ha arrancando no solo con la ilusión de los alumnos por volver a clase, sino también con la de muchos de los maestros y profesores zamoranos que se incorporan a las aulas ya no como interinos, sino con plaza de funcionario. Son aquellos que, tras el arduo proceso que suponen las oposiciones de Educación, han logrado hacer de su pasión su profesión.

Es el caso de Irene Guerra Pernía, formada en el doble grado de Educación Infantil y Primaria de la Escuela Universitaria de Zamora. En su caso, a la segunda ha ido la vencida. "El año pasado me presenté y obtuve muy buena nota, pero al ser de estabilización, se premió más a los interinos que ya tenían muchos puntos", explica, aunque se considera afortunada "porque me permitió trabajar con una vacante durante todo el curso".

Irene Guerra Pernía, a las puertas de su nuevo colegio. / Cedida

Igual de buena nota, un 9, sacó en la convocatoria de este año y, esta vez sí, una de las plazas ha sido para ella. "Estudiar fue bastante más duro, porque estaba trabajando a jornada completa y fuera en casa, en Soria. Pero todo el esfuerzo merece la pena para intentar alcanzar lo que deseas", asegura. Una meta lograda con 26 años, lo que la convierte en una de las más jóvenes del claustro. "No soy un caso excepcional, conozco a mucha gente joven que ha logrado su plaza este año", resta importancia. Ella formará parte de la plantilla del colegio Fernando II, en Benavente. "Estoy muy contenta con el destino, porque fue mi primera elección, quería quedarme en Zamora", señala.

La importancia del sindicato

Estar afiliada a un sindicato, en su caso al CSIF, es algo que recomienda con insistencia. "Desde que acabé la carrera estoy con ellos para informarme de los baremos, de los méritos, de qué tenía que hacer para conseguir puntos… También te informan sobre cursos y todo lo relacionado con plazos o documentación. Te asesoran muy bien", agradece.

También muy joven —tan solo 24 años— y con plaza es el caso de Gloria Porto, profesora de Secundaria en la especialidad de Tecnología. Su formación universitaria la realizó en la Universidad Complutense de Madrid, donde estudió el doble grado de Ingeniería Informática y Administración de Empresas. Aunque su carrera profesional la inició en la empresa Amazon, "ya me había planteado anteriormente la docencia cuando era pequeña, aunque no como para estudiar Magisterio", explica.

Máster y academia

Con ese gusanillo, realizó el Máster de Profesorado en Madrid. "Con las prácticas ya me di cuenta de que esto era la mío, así que me lancé a preparar la oposición", confiesa. Y, en menos de un año, la plaza es suya. "Ahora era el mejor momento, sin responsabilidades familiares a mi cargo. Renuncié unos meses a todo: al ocio, los hobbies y a la vida social, en general. Pero me lo planteé como un proceso corto, que si lo daba todo de mí, como hice, podía terminar en julio. Me parecía un plan factible y aposté por ello", resume.

Gloria Porto, en las instalaciones del CEPA Viriato, en Zamora. / Cedida

Una apuesta ganadora, en su caso, a la que también le ayudó empezar a trabajar como interina, aunque haya sido en un centro de educación para adultos. "No me preocupa mucho ese primer momento de entrar en el aula, aquella experiencia me dio herramientas para conocer a los profesores, escuchar sus consejos y las leyes no escritas que existen, por así decirlo", considera. Un apoyo que también sintió con ANPE, su sindicato. "Ha sido uno de mis mayores apoyos, les he aburrido a preguntas todo el año", bromea.

Curiosamente, seguirá con adultos este año, puesto que su primer destino ha sido el CEPA Viriato de Zamora. "Todavía estoy asimilando el cambio", reconoce.

De ingeniero a profesor

También se estrena este curso con 25 años como profesor de Tecnología Aarón Furones Marrón. Tras finalizar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de León en 2023 no tenía muy claro el siguiente paso a dar. "Siempre me había gustado la enseñanza y quería estar, en la medida de lo posible, en Zamora, cerca de mi familia, así que me decidí a hacer el Máster de Profesorado", explica. Terminado en 2024, sabiendo que había convocatoria de oposiciones para el año siguiente, no dudó en presentarse, logrando una plaza en tiempo récord. "Fue en diciembre cuando anunciaron las oposiciones, así que ha sido un proceso de cinco o seis meses. Al principio pensé que iba a ser algo más complicado, pero según iba avanzando, vi que era asequible", reconoce. Eso no significa que le haya resultado fácil. "He trabajado bastante, sobre todo la parte de teoría, porque eran muchos temas, pero tenía confianza en que lo podía sacar", señala. Al tiempo, estuvo por las tardes dando un curso en un instituto. "Esa experiencia en el aula me vino muy bien", confiesa.

Aarón Furones Marrón, junto al IES León Felipe. / Cedida

Como consejo a futuros opositores, explica que lo más importante "es organizarse muy bien desde el principio y tener claro qué hacer cada día. Yo me hice un horario para todas las semanas de exactamente lo que iba a estudiar, los ejercicios que iba a hacer, los días en los que me iba a centrar en la programación… Entonces, simplemente, cuando llegaba el día, miraba el horario y sabía qué tenía que hacer", resume.

Estará este curso en el IES León Felipe, de Benavente, muy cerca de su pueblo, Navianos de Valverde. "Espero poder mantener el orden en clase y dar bien las asignaturas para que los alumnos aprendan y les sirva para algo", es su deseo para el que será su trabajo a partir de hoy.

A la tercera va la vencida

Otra opositora que estrena plaza este curso 2025-2026 es María del Carmen Ferrero Santiago, quien cursó Magisterio por Educación Física y tuvo que esperar un tiempo para sus primeras oposiciones, puesto que finalizó la carrera en 2016 y hasta 2019 no hubo convocatoria. "Obtuve muy buena nota, pero sin plaza", recuerda, resignada, aunque no tardaría en trabajar como interina. "Desde ese noviembre, siempre he tenido trabajo", agradece.

Cada convocatoria, la historia parecía repetirse: aprobar, pero sin conseguir la ansiada plaza. Eso le ocurrió en las oposiciones de 2022 y 2024. "Este fue por fin mi año", sonríe, recordando que no se lo quería creer hasta que no viera las listas oficiales. "En las provisionales, la gente ya me daba la enhorabuena, pero temía adelantar algo para que luego no fuera cierto", indica. Asegura que le va a costar quitarse el "chip" de opositora, ya con 30 años y su puesto fijo. "Supongo que desaparecerá cuando vea a mis compañeros que empiezan a preparar la oposición y yo no tengo que hacer ya nada", vaticina. "Tendré por fin tiempo libre para mí, porque es muy sacrificado y tienes que quitar horas de estar con la familia, los amigos y la pareja", enumera.

La maestra María del Carmen Ferrero. / Cedida

Además, no puede estar más contenta con su destino ya que, como buena sanabresa, está encantada de poderse quedar en la comarca, concretamente en el colegio de Fray Luis de Granada, de Puebla. Un lugar que conoce al dedillo, pues ha trabajado allí en anteriores cursos. "He tenido suerte de poder quedarme aquí", agradece.

Igual de agradecida está a su sindicato, ANPE, que siempre ha estado pendiente del proceso, enviándole información y resolviendo dudas. "Te ayuda muchísimo en todo el camino y te explican todo lo que sea necesario, además de organizar cursos de formación, explicar cómo hay que hacer la programación o cómo actuar ante el tribunal", pone como ejemplos.

Constancia desde la pandemia

También en la Escuela Universitaria de Magisterio estudió Anaiss Sanmartín Caballero y, tras finalizar la carrera, se apuntó a una academia. Era enero de 2020 y poco hacía presagiar la especial situación que se iba a producir. "Llegó la pandemia mes y medio después, así que no hubo oposiciones y retomamos las clases en septiembre", rememora. La incertidumbre de la nueva fecha de los exámenes hizo que optara por empezar a trabajar en un ámbito totalmente distinto a la enseñanza, aunque sin dejar de prepararse la oposición, cuya nueva convocatoria llegaría en 2022.

Anaiss Samartín, dentro del aula. / Cedida

Con una fecha más concreta en el horizonte, dejó el trabajo y se puso en serio a estudiar para lograr una plaza, mientras acumulaba experiencia con clases extraescolares. "Cuando estás estudiando, lo que necesitas es unas horas al día para desconectar un poco", razona sobre su decisión. No hubo suerte en aquella primera convocatoria, pero durante los dos cursos siguientes estuvo trabajando en un colegio concertado, sin olvidar la oposición. "Me quedé un poco decepcionada al principio, pero seguí adelante", confiesa.

En 2024 dio el salto de la concertada a la pública, rechazando el último mes del curso una plaza en Soria para centrarse en el estudio antes de la nueva convocatoria. "Pensándolo ahora, creo que no lo tendría que haber hecho, porque todo lo que se trabaje se traduce en puntos y en ganar más tablas", reconoce. No fue ese tampoco su año, pero se empeñó con más ganas que nunca en que su futuro pasaba por una plaza fija como maestra.

Una plaza propia

La tenacidad y constancia dieron por fin sus frutos en ese año: un 9,7 y todas las dudas despejadas sobre si una plaza podría ser suya. Segovia es, de momento, su destino, no muy alejado de Salamanca, ciudad en la que reside, en un colegio donde tiene el reto de trabajar por primera vez con alumnos de 6º de Primaria. "Es el más alto de todos, pero estoy muy contenta, porque es una experiencia totalmente nueva y de todo se aprenderá", confía.

Con 28 años y ya con una plaza fija, ahora anima a todos aquellos que lo están intentando y todavía no lo han conseguido. "Es un proceso muy injusto y te desanimas mucho, pero hay que confiar en uno mismo, sin compararse con los de tu alrededor. También ser constante, sin olvidar que siempre existe ese porcentaje de suerte", concluye.

