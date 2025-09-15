Insultos, amenazas, meadas y pedradas: 4 años de exilio de este pueblo de Zamora

"Durante dos años y pico ha sido un infierno, un calvario, convivir con él en el pueblo. Te puedo enseñar vídeos que es para caerse de espaldas: a las tres, las cinco, a las seis, a las once, a las doce de la mañana..., sacaba su miembro y orinaba en las ventanas. Se metía piedras en los bolsillos e iba rompiendo cristales". La vecina de Almeida que ha vuelto a sentar en el banquillo de los acusados a este zamorano ha sufrido insultos, amenazas y agresiones de este hombre que supera los 50 años y que esta semana llegó al Juzgado de lo Penal desde la macroprisión de Topas esposado y custodiado por dos policías nacionales.

La mujer, que regenta con su marido el bar del pueblo, ha ganado varios juicios después de que el acusado de quebrantar la orden de alejamiento contra ella y su marido utilizara un martillo "para destrozarnos la terraza; nos prendió fuego en la parte trasera del negocio, lo vio gente; delante de la Guardia Civil nos decía que nos iba a matar y que iba a cagar a nuestra tumba. ¡Horrible!".

Una de las denuncias que interpuso esta hostelera llegó al año de aguantar la actitud agresiva de Joaquín R., conocido de los juzgados, "tras todo este calvario de zorra, puta, guarra, te voy a matar", declara. La conducta desafiante y la manía persecutoria hacia esta vecina y su pareja le llevó a ser condenado a por rociarles el vehículo con alcohol y causar daños.

Un acoso y derribo que detuvo el Juzgado número 6 de Zamora, "la jueza me autorizó a poner cámaras en el bar y todo está grabado. Tuve la gran suerte de dar con una jueza como dios manda y cuando vio que tenía 25 denuncias, 15 por quebrantar órdenes de alejamiento, le condenó. A él le importaba tres pitos porque no le pasaba nada".

El miedo a este hombre paralizó su vida, "tuve que dejar todo", pero logró que esa jueza -la decana- le condenara a dos años de prisión, a 4 años de destierro y otros tantos de orden de alejamiento del matrimonio. Una orden de alejamiento que se suma a las que tiene en bares de Zamora capital y de la zona de Sayago, "es un hombre muy violento. A mí me destrozó la muñeca, me torció la mano y tengo una tendinitis".

Nadie del pueblo ha seguido los pasos de esta empresaria y su marido, aunque también han sufrido a este vecino con problemas de alcoholismo y, al parecer, mentales. "Nos decía que no le iba a pasar nada. Se agarraba a que era alcohólico y tomaba alguna droga, eso era una eximente para no ser condenado, decía".

Esta semana volvía a ser condenado por quebrantar otra orden de alejamiento de esta pareja. Admitió el delito y le impusieron una multa "porque ya está en la cárcel desde diciembre de 2024, después de ser detenido el 28 de diciembre". Ahora tendrá que pagar mil euros, "por cada dos cuotas que no abone le aumentarán los días de prisión".

La víctima reitera que "no quiero problemas ni follones, solo vivir tranquila". El hombre vivía en Zamora desde los 18 años y regresó a Almeida porque acabó mal con su familia, se dice. Joaquín sale de la sala de vistas tan oreado, como si la cosa no fuera con él. "Nos ha hecho pasar un infierno".

Suscríbete para seguir leyendo