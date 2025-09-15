El Etnográfico acoge un ciclo de conferencias con la historia como protagonista

El Museo Etnográfico de Zamora acoge un ciclo de conferencias sobre historia desde diferentes ángulos, organizada por el Seminario Historias en los Márgenes, conformado por estudiosos zamoranos.

Esta edición comienza el viernes, 19 de septiembre (19.00 horas) con la visita de Coral Bullón Gil, investigadora predoctoral en Filosofía en el área de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Salamanca, colaboradora en el Grupo de Investigación Reconocido Imagen, Ideología y Sociedad (GIIS), abrirá el ciclo con “Sobre galerías urbanas y otros cuentos”.

Conferencia de Coral Bullón Gil. / Cedida

En su ponencia tratará las actuales dinámicas económicas y culturales relacionadas con el fenómeno de la gentrificación y mostrará casos prácticos de las ciudades de Salamanca y Madrid para, finalmente, generar un debate en torno a las posibilidades artísticas y combativas frente a las especulaciones neoliberales en los núcleos urbanos.

Conferencia de David Sierra. / Cedida

Con “¿Quién puede llorar? La evolución de las emociones en la antigua Grecia”, David Sierra Rodríguez, Doctor en Historia Antigua por la Universidad de Granada, abordará en la tarde del viernes 7 de noviembre la cuestión de la identidad emocional mediante fuentes iconográficas y textuales a fin de reconstruir un proceso de varios siglos donde las respuestas emocionales, además de estar directamente vinculadas a las relaciones de género entre hombres y mujeres, varían sensiblemente dependiendo de las principales corrientes ideológicas y dinámicas de poder de cada momento histórico. Así, se interrogarán las causas que llevaron a la creación de modelos emocionales que, en cierto modo, seguimos perpetuando.

Conferencia de Moisés Fernández / Cedida

El 21 de noviembre, Moisés Fernández-Cano, Doctor en Historia por el Instituto Universitario Europeo de Florencia e investigador postdoctoral en la Historia Global del VIH/SIDA en la Universidad de Stirling (Reino Unido), presentará “Vidas obreras y divas cincuenteras: estrategias invertidas frente a la norma y la clase”, comunicación que permitirá analizar el choque entre sueños y realidades de las personas invertidas durante el franquismo, al haber sido excluidas de los cauces normativos para la consecución de sus anhelos vitales. No obstante, se verá como esta exclusión no impidió que muchas construyeran una nutrida red de vínculos personales en un entorno hostil hacia cualquier quebrantamiento de la norma sexual.

Conferencia de Íñigo Varona. / Cedida

Cerrará el ciclo el viernes 12 de diciembre Íñigo Varona Sánchez, docente, artista y Doctor en Investigación en Arte Contemporáneo por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. Su conferencia “La construcción de la experiencia estética-materialista sobre el paisaje urbano de la periferia bilbaína desde la escultura” versará en la presentación del proyecto Pisando el Territorio. Anarqueología Urbana, un proyecto de reconfiguración del espacio intervenido en una excavación de vestigio arquitectónico mediante un mirador-monumento que se integra en el paisaje a la vez que evidencia la historia de las clases populares de los años 50.

Desde 2023

El Seminario Historias en los Márgenes nació en 2023, conformado por las historiadoras Elena Muñoz, Carmen Pérez, Julen Ibarburu y Miguel Fernández, con la intención de realizar ciclos de conferencias “en los que dar a conocer los más recientes trabajos de investigadoras provenientes de diversas áreas y universidades acerca de vidas y prácticas que han sido por largo tiempo excluidas del ámbito académico, institucional, e incluso apartadas del debate social”, detalla la agrupación.

Agradecidos a la acogida que siempre han tenido sus iniciativas, apuestan por este ciclo “con investigadores relevantes en el ámbito nacional e internacional”, invitan.