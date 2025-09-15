La Diputación de Zamora construirá un nuevo parque de bomberos para Sanabria

La construcción de un nuevo parque de bomberos comarcal en Requejo para dar cobertura sobre todo a los pueblos de la Alta Sanabria, muy alejados del actual de Rionegro del Puente es una de las medidas estrella del plan de ocho millones de euros presentado por el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, a los primeros ediles de la provincia en el transcurso del Consejo de Alcaldes celebrado en Ifeza.

El parque costará 1,1 millones e integra el parque de maquinaria de Sanabria que actualmente está en una instalación en alquiler y además contará con una inversión de 1,2 millones en nuevos vehículos y una nueva plantilla de diez bomberos.

Así quedará el nuevo mapa de parques de bomberos de la provincia, cuando se incorpore el de Sanabria / Cedida

El plan consiste en una batería de medidas que tratan básicamente de mantener un anillo de seguridad en torno a los pueblos y poner a punto todos los sistemas de protección civil para luchar contra los incendios, sufragados básicamente con el dinero de remanentes, los presupuestos del año que viene de la Diputación y la ayuda de la Junta de Castilla y León que de momento ya ha asegurado como mínimo un millón de euros.

Ordenanzas municipales

Una de las medidas se basa en las ordenanzas municipales para regular la limpieza de terrenos y solares. Muchos ayuntamientos ya tienen este tipo de ordenanza, pero para los que no disponen de ella, la Diputación ha colgado ya en su página web un modelo con el que los municipios pueden hacerse más fácilmente con este instrumento jurídico.

Consejo de Alcaldes celebrado en Ifeza / José Luis Fernández / LZA

Básicamente, se trata de que los particulares mantengan limpias las fincas y de no ser así los ayuntamientos puedan hacer esta labor pasando luego la factura a los propietarios.

Una segunda media es la redacción de planes de prevención y guías de actuación en principio para las localidades con máximo riesgo de incendios, pero que se extenderán al resto de municipios. La medida tiene un presupuesto de 358.000 euros: 208.00 para el coste de los planes y 150.000 para la contratación de once personas (tres ingenieros y ocho titulados de FP) para su elaboración. La Diputación aporta el 50% del total.

Anillos de seguridad

La tercera medida son los desbroces en las poblaciones para conseguir unos anillos de seguridad, actuación que se va a realizar mediante una encomienda de gestión a Somacyl para la limpieza de los perímetros periurbanos. Esta actuación se financia con tres millones de euros.

Faúndez señaló que la Junta está preparando también una normativa que facilite la actuación en los terrenos particulares para llevar a cabo esa actuación, que se debe adaptar a las circunstancias de cada núcleo: en algunos será posible hacer ese anillo con anchura suficiente, en otros se tratará de reducir el arbolado en algunas fincas o mantener limpias ciertas zonas.

Faúndez, con la presidenta del Consejo de Alcaldes Aihnoa Aranguren y el vicepresidente Miguel Alejo / José Luis Fernández / LZA

Para evitar que el plan de choque de desbroces de los anillos en torno a los pueblos pueda quedar en agua de borrajas si no se vuelve a actuar en los años siguientes, se establecerá un contrato de mantenimiento para los desbroces en los terrenos municipales (bonificado en un 80%) y repaso de zonas desbrozadas con medios propios de la Diputación.

Biotrituradoras

Se van a adquirir también por parte de la Diputación biotrituradoras que se entregará a las mancomunidades, con el objetivo de que los restos vegetales procedentes de los desbroces se puedan astillar y no supongan un riesgo. El presupuesto para esta actuación es de 530.000 euros.

Otros 210.000 euros se van a destinar a la compra de material contra incendios, en concretos lotes de cuatro batefuegos y cuatro mochilas de agua. Se repartirá un lote por cada ayuntamiento que tenga uno o dos núcleos de población, dos lotes para los que tengan entre 3 y 5 núcleos y tres lotes para los municipios que se compongan de más de cinco pueblos.

Asimismo se impartirán charlas de formación por las distintas comarcas, a cargo de los bomberos, con el siguiente calendario.

CALENDARIO DE LAS CHARLAS DE FORMACION SANABRIA -> 29 septiembre-3 octubre CARBALLEDA -> 14-17 octubre ALISTE -> 27-31 octubre VALLE DE TERA -> 10-11 noviembre BENAVENTE -> 24-28 noviembre TIERRA DE CAMPOS -> 15-19 noviembre TABARA -> 12-16 enero 2026 TORO -> 26-30 enero 2026 GUAREÑA -> 9-13 febrero 2026 TIERRA DEL VINO -> 23-27 febrero2026 SAYAGO-> 2-6 marzo 2026 TIERRA DEL PAN -> 16-20 marzo 2026

Otra de las medidas, dotada con una partida de 500.000 euros sufragada a partes iguales por Diputación y Junta, es la limpieza y construcción de balsas capaces de almacenar agua con un doble fin, de lucha contra los fuegos, ya que facilitan la carga de agua de los medios aéreos y terrestres y abrevadero del ganado y la fauna salvaje.

Buldócer

En cuanto a maquinaria, tras la adquisición este año de un buldócer D1 con desbrozadora y cuchillas para Sanabria y Carballeda se van a adquirir dos más, además de una máquina desbrozadora multifuncional con ruedas gemelas antipinchazos. La inversión, de 660.000 euros, será sufragada por la Junta de Castilla y León.

Va a haber otro plan específico para revisar todas las bocas de riego contra incendios en los pueblos, con una línea de ayudas para reparar las que estén en mal estado. La dotación es de 500.000 euros.

Ganadería extensiva

Las ayudas a la ganadería extensiva se van a doblar y pasan de 300.000 a 600.000 euros en la idea de que son uno de los principales agentes para mantener limpios los montes.

También se prevén 50.000 euros para complementar las indemnizaciones por pérdida de ganado vacuno y equino en edad reproductora a causa de los incendios. La indemnización estándar es de 800 euros, pero el valor real de cada cabeza puede rondar los 1.700 euros por lo que en cada caso se valorará cuánto cuesta el animal para complementar esa diferencia que no cubren los 800 euros iniciales.

Microempresas

Otro millón de euros se irá en ayudas a microempresas, con puntuación adicional para 2026 a las empresas radicadas en territorios afectados orlos incendios. En el año 24 se destinaron para este fin 530.000 euros, en 2025 un total de 750.000 y en 2026 se llegará al millón de euros.

Asimismo se repararán los caminos con el parque de la maquinaria de la Diputación y se repondrán las señales en carreteras y caminos agrícolas asfaltados.

El total de las medidas anunciadas suponen un importe de casi 8,5 millones, de los cuales poco más de un millón ya lo tiene comprometido como ayuda la Junta de Castilla y León.

