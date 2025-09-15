El arte de dar calabazas

Son más que conocidas en Zamora, pero esta vez Manuel Ramos ha hecho famosas a sus calabazas fuera de la provincia.

El agricultor fermosellano acudió a participar en la Feria de Calabazas Gigantes de Valtierra, en Navarra, donde presentó una pieza de nada menos que 764,5 kilos, una de las más grandes que ha cosechado hasta la fecha. Y el jurado del concurso le otorgó el segundo premio.

El récord de España de calabazas gigantes —con un ejemplar de 1.187 kilos— se quedó en el pueblo que celebraba la feria, gracias a la buena mano de uno de sus vecinos, Rubén Mendi, en un concurso que fue internacional.

El fermosellano agradece el segundo premio en Valtierra. | CEDIDA

Manuel Ramos ya está más que acostumbrado a que en sus campos crezcan calabazas de gran tamaño, por encima de los setecientos kilos, pero esta vez quiso viajar con una de ellas a la XVI Feria de Calabazas Gigantes en la localidad navarra para mostrar su género a otros espectadores, puesto que los fermosellanos ya saben del don de este vecino del pueblo, con ejemplares que han estado incluso expuestos en la plaza mayor.

Además de cuidar con mimo su huerta, Ramos confesaba que el secreto está en dedicar al engorde del fruto tres de los cinco meses que necesita la planta para crecer. Una técnica más que efectiva, vistos los resultados.

