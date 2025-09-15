El alzhéimer, protagonista teatral en el Ramos Carrión

La enfermedad de alzhéimer será la protagonista de la programación cultural del Teatro Ramos Carrión para este fin de semana, a través de la obra “Aquellas migas de pan”, protagonizada por las actrices Mónica Bardem y Carmen Ibeas.

Será este sábado, 20 de septiembre (20.00 horas) cuando se ponga sobre el escenario esta historia, dirigida por otra mujer, Inma Cuevas, para narrar cómo una escritora, recién diagnosticada de una demencia temprana, recurre a una joven y caótica cuidadora con el fin de escribir sus memorias antes de perder por completo sus recuerdos.

"Aquellas migas de pan" / Cedida

La obra, respaldada por la fundación Alzheimer España, pretende concienciar sobre la realidad tanto de las personas afectadas por esta y otras demencias como de sus cuidadores, amigos y familiares.

Coloquio posterior

Tras la función, tendrá lugar un coloquio con el equipo artístico y con expertos de la fundación, así como la entrega de un obsequio para todos los espectadores.

La representación coincide con la celebración del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora al día siguiente, y cuenta con el apoyo del cómico y actor José Mota, a quien se ha visto en redes sociales, animando al público a no perderse esta representación que ya ha pasado por Madrid, Zaragoza, Salamanca, Valladolid, Burgos, Ciudad Real o Alicante.

El domingo, a partir de las 18.00 horas, se podrá disfrutar del homenaje musical organizado por la asociación Luz Penitente, para reconocer el valor y el talento presentes en las creaciones que Ramón Álvarez dejó para la posteridad en la Semana Santa zamorana. En él, estarán presentes la Banda de Música de Zamora y Maestro Nacor Blanco.

Venta de entradas

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 horas por la mañana, y de 17.30 a 20.00 horas por la tarde, como en el web www.teatroramoscarrionzamora.com.

