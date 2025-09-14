Zamora tendrá en breve la unidad de afrontamiento activo del dolor

Las unidades de afrontamiento activo para el dolor crónico existentes en la Atención Primaria de Sacyl se han convertido, desde su puesta en marcha, en una realidad asistencial que ha permitido atender ya a más de 6.000 pacientes, constituyéndose como unidades pioneras en España para el tratamiento del dolor sin fármacos, basado en la educación en neurociencia.

Eso sí, estas unidades solo están operativas en Ávila, Burgos, León, El Bierzo, Palencia y Valladolid, mientras que se está tramitando el inicio en las áreas de salud de Salamanca, Zamora, Soria y Segovia, aseguró el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.

Se trata de un servicio innovador y centrado en el enfoque biopsicosocial, diseñado para que el dolor deje de ser el protagonista en la vida de los pacientes. La unidad de Valladolid fue la primera de su tipo en España y ha inspirado un cambio paradigmático en el tratamiento del dolor crónico dentro del sistema público.

Fue impulsada por los fisioterapeutas e investigadores Federico Montero Cuadrado y Miguel Ángel Galán, desarrollándose inicialmente como un proyecto de investigación entre la Universidad de Valladolid y Sacyl. Entre sus mayores ventajas –según detaca Montero–, está que no hay efectos secundarios, no hay medicamentos para frenar este trastorno, sino que la parte activa del tratamiento es el propio paciente, con el objetivo claro de no sentir dolor.

Los principios fundamentales de estas unidades, que cuentan ya con 34 trabajadores y han atendido a seis mil pacientes, es que se trata a las personas, no a sus etiquetas diagnósticas, de manera que el enfoque se centra en el paciente como sujeto activo de su cuidado.

Se abandona el modelo tradicional paternalista, priorizando el empoderamiento del paciente en la toma de decisiones sobre su tratamiento. Se promueve una intervención integral y biopsicosocial, con equipos transdisciplinares de fisioterapeutas, médicos, enfermeras y profesionales de salud mental.

Se realizan tratamientos individuales y grupales que engloban herramientas recomendadas por las guías más actuales en el tratamiento del dolor crónico –educación en neurociencia del dolor, ejercicio terapéutico, psicoterapia, mindfulness o neuromodulación cerebral, entre otras. Además hay una colaboración con el Instituto de Biología y Genética Molecular en estudios de imagen cerebral, inmunológicos y epigenéticos.