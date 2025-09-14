Zamora despedirá el verano con temperaturas que podrían alcanzar los 37 grados
El periodo estival concluye este mes de septiembre con un aumento térmico
El verano va llegando a su fin. El periodo vacacional por excelencia concluirá el próximo 22 de septiembre para dar paso al otoño y, con él, llegará el cambio de hora para adaptarnos al horario de invierno.
Pero antes de que eso ocurra, el periodo estival se despedirá por todo lo alto en esta próxima semana del 15 al 21 de septiembre en Zamora. Conforme al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, el termómetro no bajará de los treinta grados de máxima durante ningún día de la semana.
Es más, los valores máximos rondarán los 32-33 grados a principios de semana y a partir del miércoles se notará un aumento térmico con temperaturas que podrían alcanzar los 37 grados, como prevé la Aemet para el jueves día 18. De igual modo, las mínimas también serán agradables y no bajarán de los 12 grados, subiendo incluso hasta los 17 durante el sábado.
Además, los cielos se mantendrán prácticamente soleados, sobre todo al inicio de la semana. De cara al fin de semana, la nubosidad ganará terreno.
Habrá que esperar a consultar con mayor exactitud el pronóstico del tiempo para la última semana de septiembre y el día 29, San Miguel, para ver si este ambiente veraniego se mantiene también hasta el conocido "veranillo de San Miguel.
