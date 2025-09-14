"La tecnología abre más posibilidades de empleo"

¿Cómo describiría el papel del Colegio de Ingenieros Técnicos en la Ingeniería Civil en Zamora?

Es relevante. En Zamora tenemos una de las 22 escuelas que hay en España y es un hecho diferencial. Supone una especial dedicación y desempeño de la Ingeniería Civil en la provincia y alrededores.

¿Qué sectores están generando más oportunidades de empleo en esta provincia o en Zamora?

Ahora hay compañeros trabajando en una obra emblemática, la rehabilitación del puente de Martín Gil, uno de los puentes clásicos más representativos de Europa. También la implantación del AVE entre Madrid y Galicia ha movido a personal de la Ingeniería Civil en la provincia. Además, las infraestructuras y el mantenimiento y explotación de servicios urbanos y carreteras requieren de profesionales de la Ingeniería Civil. La conservación y explotación de autovías como la A-66 y la A-6 es otro desempeño de nuestros profesionales.

¿Qué papel puede jugar la Ingeniería Civil en la creación de soluciones a la falta de acceso a la vivienda para los jóvenes?

Existe suelo residencial por desarrollar, pero requiere de actuaciones de rehabilitación, mejora o adecuación. Después de estar en desuso o sin mantenimiento durante mucho tiempo, hay que poner en valor ese suelo de nuevo, revisándolo, haciendo inspecciones y realizando las actuaciones de rehabilitación, mejora o sustitución que sean necesarias. Es donde somos oportunos y necesarios los profesionales de la Ingeniería Civil para colaborar en el desarrollo de nuevas soluciones habitacionales. Y dentro de la edificación, realizando todas las labores complementarias de pavimentaciones, acceso, estructuras... En edificación, abordamos actuaciones principales y complementarias a otras disciplinas.

¿Qué estrategia de formación siguen para mantener actualizada la demanda?

Tenemos una estructura de formación básica, ya que las personas que entran a formar parte de la profesión requieren de unas ayudas informáticas, o técnicas, o de cálculo; y otra línea que es mucho más innovadora y actualizada, como es el apoyo informático para desarrollo de proyectos y cálculos. Aquí tiene cabida la implementación de inteligencia artificial para el desarrollo de proyectos o herramientas de ayuda técnica para el desarrollo de diseños y proyectos u otras herramientas de carácter específico para la Ingeniería Civil.

¿Están preparados los colegiados para afrontar los retos del cambio climático?

Sí, la planificación y gestión hídrica y medioambiental son materias que desarrollamos como ingenieros civiles en nuestra formación y en nuestra labor profesional y la influencia por el cambio climático a estas materias es muy importante. Se están adecuando los planes de estudio para acomodarlos a estas nuevas necesidades y abriendo nuevas posibilidades de empleo.