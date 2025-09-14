Mecatrónica vuelve a hacer historia en el Euroskills

Jorge Domínguez y Víctor Lorenzo, los estudiantes zamoranos del IES Universidad Laboral que representaban a España en la competición de Formación Profesional Euroskills, celebrada esta semana en Dinamarca, han logrado una medalla de excelencia, al quedar en la novena posición de su modalidad.

La pareja alemana ha sido la ganadora europea en Mecatrónica, seguida en el medallero por Portugal y Hungría.

Soldadura

La otra participación zamorana que representaba a España en esta competición es Óscar Ramos Gorjón, alumno de Menesianos Zamora.

Óscar Ramos, campeón del Spain Skills en Soldadura, alumno de Menesianos Zamora / Cedida

En su caso, participaba en el concurso de Soldadura y también ha realizado un más que meritorio papel, aunque sin recompensa, quedándose a tan solo seis puntos de lograr una medalla de excelencia, en una competición que ha ganado Portugal.

Los dos equipos zamoranos, con sus profesores Julio Miñambres y Manuel Poyo, ya están viajando a España con la satisfacción de haber representado con un gran nivel al país en esta competición que aplaude la labor de los profesionales de la FP y el futuro de sus especialidades.