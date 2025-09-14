Los incendios frenaron el consumo un 7,6% en Zamora en pleno agosto

Los incendios forestales tuvieron una amplia repercusión sobre el consumo en la provincia de Zamora, con un frenazo del 7,6% por ejemplo en la semana del 15 al 21 de agosto y seguramente lleguen a lastrar el PIB provincial e incluso el autonómico si se unen los efectos negativos en la provincia de León.

Son los resultados de un estudio de Caixa Bank sobre "El impacto en el consumo de los incendios en el noroeste peninsular" que se centra en las tres provincias más afectadas, como son Ourense, Zamora y León.

Para valorar el impacto en el consumo de los incendios que afectaron al noroeste peninsular en agosto de 2025 se han utilizado datos de pagos presenciales, agregados y anonimizados, realizados con tarjetas emitidas por Caixa Bank.

El patrón de crecimiento interanual del consumo en las provincias más afectadas (León, Ourense y Zamora) se ha analizado en relación con el patrón de crecimiento de un grupo de provincias que presentaban dinámicas de consumo similares en las semanas previas a los incendios. En el caso de Zamora las provincias de referencia son Soria, Cuenca y Teruel.

En la semana del 15 al 21 de agosto, el crecimiento del consumo en las provincias más afectadas por los incendios fue inferior al de las provincias de referencia. En concreto, el crecimiento fue 9,1 puntos porcentuales menor en Ourense, 7,6% en Zamora y 4,5% en León.

Vuelta a la normalidad

En Ourense, el crecimiento del consumo volvió a la normalidad la segunda semana tras los incendios. En León y Zamora se observa una mejora a partir de la tercera semana, aunque sin alcanzarse todavía unos niveles de crecimiento normalizados.

El impacto se concentró en el gasto en primera necesidad y, sobre todo, en el gasto en ocio y restauración, donde se observa una importante caída. Concretamente, en la semana del 15 al 21 de agosto, la caída en esta última categoría fue de 11,7 puntos porcentuales en Ourense, de 13,9 % en Zamora y de 7,6 % en León.

En Zamora, el gasto en bienes de primera necesidad aumentó un 1,1% en relación a las provincias de referencia (Soria, Cuenca y Teruel) un 1,1%, pero en la semana del 22 al 28 de agosto cayó un 2% y en la siguiente lo hizo en un 1%.

Ocio y hostelería

En ocio y hostelería el impacto de los incendios en la primera semana, del 15 al 21 de agosto fue nulo (creció un 4,2%), pero del 22 al 28 de agosto cayó un 4% y del 29 de agosto al 4 de septiembre se desplomó un 7,7%

El gasto en turismo doméstico realizado en el área también experimentó un fuerte descenso. A tenor de los datos disponibles, en Ourense ya se aprecia una cierta normalización, mientras que en León y en Zamora todavía se advierte un efecto significativo, con bajadas del consumo en la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2,7% y de 7,7%, respectivamente.

Esta categoría mide el gasto realizado con tarjeta por personas fuera de su lugar de residencia habitual, es decir, turistas pero en productos o servicios para uso doméstico, no en establecimientos de hostelería. Este consumo creció el 6,2% en la semana del 15 al 21 de agosto, pero bajó un 2,7% en la semana siguiente y aún más, un 7,7% en laque va del 29 de agosto al 4 de septiembre.

Conclusiones

En definitiva, "más allá del tremendo daño humano, material y ambiental de los incendios" el estudio de Caixa Bank, "aproxima sus efectos sobre el gasto en consumo". Las conclusiones son que hubo un fuerte impacto en la segunda mitad de agosto, "pero se observa una tendencia hacia la normalización desde principios de septiembre". Esta tendencia está plenamente consolidada en Ourense y en vías de estarlo en León y Zamora.

A pesar del impacto registrado, si se tiene en cuenta que el peso de las provincias afectadas sobre el PIB nacional es del 1,7% y que la actividad económica está concentrada en áreas pobladas que no sufrieron directamente los incendios, no se espera un impacto significativo en el PIB del conjunto de España.

Sin embargo, "dado el peso conjunto del 24,1% de las provincias de León y Zamora sobre el PIB de Castilla y León, y el peso del 11,1% de Ourense sobre el PIB de Galicia, el impacto de los incendios se sentirá en la economía de cada región".

