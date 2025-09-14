Herido un niño de once años en un choque entre dos coches en la calle Peñausende

Un niño de once años ha resultado herido en un accidente de tráfico que ha tenido lugar este domingo sobre las 18.15 horas en la calle Peñausende de Zamora, cerca del cruce con la calle San Antonio. El menor ha sido atendido por dolor en el cuello.

Tal y como ha informado el 112, dos vehículos han colisionado por motivos que aún se desconocen. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado Policía Local y Sacyl.