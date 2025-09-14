El grifo de Zamora que está suspendido en el aire
Este curioso efecto lo ha conseguido un vecino de la ciudad, José Luis Nieto
La fotografía hará que te quedes mirando durante un buen rato y te preguntes a su vez cómo han logrado que el grifo parezca estar suspendido en el aire. La imagen ha sido facilitada por el zamorano José Luis Nieto, que ha conseguido este particular efecto en su propia casa.
El único detalle que sabemos sobre cómo funciona esta fuente es que lo hace con el motor de un acuario. Por ello, hemos preguntado a ChatGPT cómo se logra que un objeto quede flotando en el aire.
Las respuestas de la Inteligencia Artificial han sido las siguientes:
- Levitación magnética si el objeto es diamagnético y se le aplica un campo magnético
- Levitación acústica, controlando ondas sonoras para que ejerzan fuerza y confinen el objeto
- Levitación aerodinámica mediante el uso de corrientes de aire ascendentes
- Otra opción es el diseño visual "suspendido" con hilos casi invisibles o fijaciones inteligentes, como en el caso de los techos y las figuras flotantes
Seguramente sea la última opción por la que ha optado José Luis Nieto. En cualquier caso, la imagen y el efecto que consigue es, sin lugar a dudas, curioso y llamativo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura
- Guarido responde a Patrimonio sobre el Puente de Piedra de Zamora: 'Es absurdo
- Mercado medieval de Zamora 2025: fechas y horarios
- Un individuo arremete contra el camarero de un bar en Zamora capital y huye
- Un herido de 65 años por la explosión de una bombona de gas en Zamora capital
- Flores y productos de la tierra para la patrona de Zamora
- Fallece a los 91 años Ildefonso Boizas, referente del empresariado de Zamora por sus tiendas de textil y decoración
- Un incendio en el entorno de la Fuente de la Salud de Zamora capital moviliza a los bomberos