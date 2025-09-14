El grifo de Zamora que está suspendido en el aire

La fotografía hará que te quedes mirando durante un buen rato y te preguntes a su vez cómo han logrado que el grifo parezca estar suspendido en el aire. La imagen ha sido facilitada por el zamorano José Luis Nieto, que ha conseguido este particular efecto en su propia casa.

El único detalle que sabemos sobre cómo funciona esta fuente es que lo hace con el motor de un acuario. Por ello, hemos preguntado a ChatGPT cómo se logra que un objeto quede flotando en el aire.

Las respuestas de la Inteligencia Artificial han sido las siguientes:

Levitación magnética si el objeto es diamagnético y se le aplica un campo magnético

si el objeto es diamagnético y se le aplica un campo magnético Levitación acústica , controlando ondas sonoras para que ejerzan fuerza y confinen el objeto

, controlando ondas sonoras para que ejerzan fuerza y confinen el objeto Levitación aerodinámica mediante el uso de corrientes de aire ascendentes

mediante el uso de corrientes de aire ascendentes Otra opción es el diseño visual "suspendido" con hilos casi invisibles o fijaciones inteligentes, como en el caso de los techos y las figuras flotantes

Seguramente sea la última opción por la que ha optado José Luis Nieto. En cualquier caso, la imagen y el efecto que consigue es, sin lugar a dudas, curioso y llamativo.