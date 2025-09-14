Diversión a paladas

Ocio
El Festival Barco Dragón Inclusivo celebra su tercera edición con actividades para todos los públicos con el río Duero como medio para varias de ellas
El barco dragón ya se ha convertido en un elemento más que surca las aguas del Duero a su paso por la ciudad, con los equipos del Club Deportivo Actividades Náuticas entrenando para sus competiciones en esas originales embarcaciones que no pasan desapercibidas por su decoración y su manera de navegar, marcando el ritmo a golpe de tambor.
Una experiencia que este sábado pudieron disfrutar muchos de los zamoranos que se acercaron a participar en la tercera edición del Festival Barco Dragón Inclusivo, organizado por el propio club deportivo, en colaboración con la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca) y la delegación de Zamora de la Federación de Piragüismo.
La cita logró animar la zona de la playa de los Pelambres, en la margen derecha del río Duero. A sus orillas se congregaron decenas de zamoranos —de todas las edades— con ganas de probar a remar en alguna de las embarcaciones de barco dragón, guiados por los deportistas, que ya tienen una amplia experiencia, con más de una medalla en su palmarés.
Toda una experiencia que se compartía entre diez compañeros de remo y un timonel, atentos todos al ritmo marcado por el tambor.
Esa era una de las actividades que se podían realizar durante esta jornada solidaria, a la que acompañó el buen tiempo para disfrutar de esta cita junto al río, que incluyó otro tipo de actividades náuticas y también en tierra, donde especialmente disfrutaron los más pequeños.
La Fundación Caja Rural de Zamora, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento fueron las instituciones de la ciudad que volvieron a colaborar, un año más, en esta cita deportiva especial que está camino de convertirse en un encuentro esperado y disfrutado por todos los zamoranos.
