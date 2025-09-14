El barco dragón ya se ha convertido en un elemento más que surca las aguas del Duero a su paso por la ciudad, con los equipos del Club Deportivo Actividades Náuticas entrenando para sus competiciones en esas originales embarcaciones que no pasan desapercibidas por su decoración y su manera de navegar, marcando el ritmo a golpe de tambor.

Una experiencia que este sábado pudieron disfrutar muchos de los zamoranos que se acercaron a participar en la tercera edición del Festival Barco Dragón Inclusivo, organizado por el propio club deportivo, en colaboración con la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca) y la delegación de Zamora de la Federación de Piragüismo.

La cita logró animar la zona de la playa de los Pelambres, en la margen derecha del río Duero. A sus orillas se congregaron decenas de zamoranos —de todas las edades— con ganas de probar a remar en alguna de las embarcaciones de barco dragón, guiados por los deportistas, que ya tienen una amplia experiencia, con más de una medalla en su palmarés.

Diversión a paladas

Toda una experiencia que se compartía entre diez compañeros de remo y un timonel, atentos todos al ritmo marcado por el tambor.

Esa era una de las actividades que se podían realizar durante esta jornada solidaria, a la que acompañó el buen tiempo para disfrutar de esta cita junto al río, que incluyó otro tipo de actividades náuticas y también en tierra, donde especialmente disfrutaron los más pequeños.

La Fundación Caja Rural de Zamora, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento fueron las instituciones de la ciudad que volvieron a colaborar, un año más, en esta cita deportiva especial que está camino de convertirse en un encuentro esperado y disfrutado por todos los zamoranos.

