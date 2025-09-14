"Tu destino cambia radicalmente según donde hayas nacido"

«Maravillas en las sombres. Un viaje de magia y humanidad» es la exposición organizada dentro de las Jornadas Internacionales de Magia que se puede visitar estos días en la sala de la Biblioteca Pública de Zamora, donde el autor italiano plasma la realidad y la esperanza de campos de refugiados y lugares en conflicto alrededor del mundo.

¿Cómo surgió la oportunidad de exponer sus fotografías humanitarias en Zamora?

La idea fue de Paulino Gil, el organizador de las Jornadas Internacionales de Magia. Yo tenía que haber actuado en la edición del pasado año, pero me fue imposible, porque me encontraba trabajando en Gaza y me cerraron la frontera, sin saber cuándo podría salir. Entonces sugirió que este año participara con mis fotografías de magia humanitaria en diferentes lugares del mundo. Paulino las conocía, porque somos amigos y se las había enseñado hace tiempo. Me pareció una idea increíble.

¿Fue complicado hacer una selección de las imágenes para la exposición?

Me puse a buscar en mis archivos de más de veinte años. La parte sencilla fue encontrar fotos de lo que retrato, pero es más complicado tener a mano imágenes de uno mismo allí, porque no tengo un fotógrafo a mi lado todo el tiempo. Así que muchas de las instantáneas donde salgo no están hechas por profesionales, sino por niños, a los que les enseño un poco de fotografía. Les dejo mis cámaras y ellos las usan, es algo divertido.

Ver la realidad de la guerra

¿Qué supone para un fotógrafo como usted compartir estas imágenes con el público?

Es algo muy importante, porque se necesita ver esa parte de la realidad de una guerra. Cuando pensamos en un conflicto, pensamos en bombas y en muertos. Pero también hay esperanza en esos lugares. Considero de gran importancia descubrir que en estos lugares todavía hay personas que aún encuentran una razón para amar, vivir y disfrutar.

¿Cuál es la reacción que espera recibir del público zamorano con esta muestra?

Me gustaría que la gente comenzara a cuestionarse cosas, que empezara a preocuparse de la situación. Cuando pensamos en Gaza y en sus 60.000 muertos, estos se convierten tan solo en un número demasiado grandes para poder comprender todo lo que está pasando. Es una cantidad inimaginable. Pero espero que cuando vean la imagen de un niño riendo, comiencen a mostrar empatía y a estar más involucrados con el problema. Aunque no tiene que ser solo con la situación de Gaza, también puede ser con el vecino de al lado, para que empiecen a sentir más empatía y comenzar a plantearse muchas cosas.

¿Cómo llega a unir tres pasiones tan distintas como la fotografía, la magia y la acción humanitaria en un mismo camino?

Empecé a trabajar como payaso en hospitales cuando tenía 18 años y allí conocí la magia, porque había pacientes en los hospitales italianos que no sabían el idioma y era muy complicado comunicarse con ellos. Pero la magia es un lenguaje universal, no hace falta que hablemos el mismo idioma, tan solo hace falta observar. En cierto modo, se asemeja mucho a la fotografía. Mostrándote una imagen, no se necesita hablar.

Con la maleta y la cámara

Y luego comenzaron sus viajes de trabajo humanitario a lugares en conflicto.

Cuando comencé a viajar a esos lugares, me di cuenta, al empezar a trabajar con la ONU y con diferentes ONG, de que tenía que mostrar todo lo que estaba pasando. Me sentía en la obligación de enseñar a los donantes de las organizaciones, a la gente que estaba en sus casas, qué estaba viendo yo allí. Y la fotografía fue un instrumento muy útil por el que comencé a apasionarme, hasta convertirse en una profesión.

Con una carrera profesional muy larga. ¿Podría elegir un país que le haya impactado especialmente?

Cada lugar es único a su manera, porque, en cierto modo, todos ellos me han moldeado a su manera. Pero diría que quizá ese lugar más especial fue los campos de refugiados de Grecia. Estuve allí tres años enseñando fotografía a mujeres refugiadas afganas y ellas me enseñaron a saber cómo interactuar con una cultura totalmente diferente a la mía, aprendiendo a convivir con ellas, ganarme su confianza y su respeto. En los últimos tiempos, añadiría Ucrania, porque, aunque he estado en muchas zonas en conflicto, allí fue la primera vez que viví una situación personal.

"La magia es un lenguaje universal, no es necesario hablar el mismo idioma"

¿Por qué?

Una de mis amigas más íntimas era ucraniana, de Mariupol, y mi primera misión en ese país no fue estrictamente humanitaria, sino que se centró en una misión para encontrar a su familia. No encontrábamos ninguna información sobre la guerra en los periódicos, solo una llamada de la familia por la noche, mientras los rusos ya estaban atacando la ciudad. Ver sufrir a gente a la que quieres, no a personas que acabas de conocer el día anterior, es algo muy duro.

¿Y la situación actual en Gaza?

Es otro de los lugares que también me han impactado mucho, porque estás en un lugar donde no tienen escapatoria, donde todos tus límites están mucho más allá de lo que piensas. Allí solo pude llevar mi mochila, nada más. Y tuve que elegir muy bien qué era lo verdaderamente importante que necesitaba llevar. Estar allí un año me marcó mucho.

La mirada de los más pequeños

¿Qué transmiten las miradas de los niños, muchos de los protagonistas de sus fotografías?

Si te fijas únicamente en los ojos de los niños, sin saber de dónde son, descubres que todos transmiten lo mismo y reaccionan de igual manera a la magia. Puede ser el hijo de una madre descalza en Gaza o un pequeño de España. Ambos ríen de la misma manera, lloran de la misma forma y tienen el mismo color de sangre. Lo que quiero decir es que tenemos más similitudes de las que pensamos, que estamos más cerca de lo que creemos.

¿Y cómo reaccionan esos niños cuando comparte su magia?

Es muy emocionante, porque muchos no han visto nunca antes esta clase de espectáculo. Y se acercan a un tipo con tatuajes y una cámara sin saber qué va a pasar. Sus lágrimas desaparecen, primero por sorpresa, porque no se lo esperan, después, con interés, y por último, con amor. Es algo muy bonito, porque haces que en un lugar tan horrible la gente pueda olvidarse por un momento de todo lo que está sufriendo. Hay una imagen en esta exposición que se tomó en Siria de un padre que nunca había visto reír a su hijo de cuatro años y que, gracias a la magia, se consiguió.

Se podría casi considerar un milagro.

Lo bonito de la magia es que no importa la cultura, la religión o si te gustan los pinchos zamoranos (ríe). Todos sonreímos por las mismas cosas.

¿Es complicado captar este tipo de imágenes en contextos tan delicados?

Muy difícil. Primero, aprendí que los fotógrafos estamos acostumbrados a usar a las personas para nuestro trabajo, pero, hay que darles algo a cambio. Ellos están acostumbrados a que la gente vaya, apriete el botón para la foto y desaparezca, pero es necesario estar un tiempo con ellos, ganarte su confianza. Puede que sea algo más complicado, pero se hace más fácil cuando actúas con amor y te tomas tu tiempo.

De la adrelania a la tristeza

¿Qué sensación le deja su trabajo, a nivel personal?

Cuando estás allí no hay tiempo para pensar, por toda la adrenalina, así que solo te enfocas en tu trabajo. Pero cuando regresas a Europa, a dormir en una cama cómoda de tu casa con electricidad y agua corriente, y comienzas a ver las fotos y los vídeos que has hecho, te hace sentir mucha tristeza. Gaza está al otro lado del Mediterráneo, ni siquiera en la otra punta del planeta. Aunque suene a cliché, también te sientes muy afortunado, al darte cuenta de que quizá la vida solo se decide de una manera geográfica, según dónde hayas nacido. Eso cambia radicalmente tu destino.

¿Hay alguna foto que se haya negado a hacer por resultar demasiado cruda?

Por supuesto, a veces ves cosas horribles. En una ocasión, estando en un hospital en Gaza, trajeron a la hermana de uno de nuestros colegas nacionales, herida por un ataque aéreo israelí. Estaba demasiado expuesta y no hice fotos por respeto a mi amigo. Teníamos suficientes imágenes, no era necesario más. Pero la imagen ha quedado grabada en mi memoria.

¿Cuál será su próxima misión?

Regreso a Ucrania, después de un año sin ir allí, para realizar fotografías con las ONG en la frontera y labores de apoyo a salud mental con mis espectáculos en algunos centros, porque todavía hay niños allí que no pueden ir a la escuela ni hacer ningún tipo de actividad después de tres años. Aún hay mucha gente que sigue viviendo en el país, que no se ha ido. También voy a impartir charlas sobre mi labor social a la Universidad de Lviv y aprovechar para visitar su centro Unbroken, conocido como Centro de Superhumanos, donde se ofrece tratamiento integral de rehabilitación física y psicológica, creando prótesis para aquellos que han perdido algún miembro durante la guerra. Allí no solo haré magia, sino que también les enseñaré a ellos a hacerla, como parte de su proceso de rehabilitación.

