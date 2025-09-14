El Centro de Interpretación del Duero, a por 200 años de historia

La casa del Camino de Pasteleros, futuro Centro de Interpretación del Paisaje Cultural de Zamora y del Duero, es "uno de los tres últimos vestigios de construcciones agropecuarias" que ocuparon los barrios de economía agraria y ganadera, de San Frontis, destaca Patrimonio para destacar su valor, con casi 200 años de historia.

Seis años ha tardado en tomar forma el proyecto de este Centro de Interpretación, una iniciativa sobre la que el Ayuntamiento de Zamora viene trabajando desde 2019 y que verá la luz en nueve meses gracias al empeño del concejal de IU de Turismo, Christoph Strider, que impulsó la compra de la tradicional vivienda y la finca de labor anexa. La implicación de la Diputación de Zamora y el diputado del PP de Cultura, Víctor López de la Parte, ha sido determinante, puesto que financia el proyecto con una partida de casi 500.000 euros.

Aspecto que tendrá la casa destinada a Centro de Interpretación / Cedida

La empresa Tragsa ha demolido ya la vieja casa del barrio de hortelanos y ganaderos de San Frontis, levantada sobre un amplio zócalo de piedra y paredes de adobe, que "formaba parte de ese paisaje cultural que ahora se quiere identificar y preservar" que fue desapareciendo desde los años 50 del siglo XX, se apunta en la memoria del proyecto. Se trata de construcciones documentadas desde el siglo XVIII gracias a planos históricos y fotografías antiguas, recoge el arquitecto zamorano Carlos Carro Carbajal que ha redactado el proyecto para preservar "una pequeña muestra del paisaje agrario imprescindible para conocer nuestra ciudad y modo de vida".

Las máquinas trabajan para levantar la vivienda de planta baja y sobrado, con una superficie construida de 192,33 metros cuadrados; y las estructuras auxiliares "con criterios de integración paisajística", concreta el proyecto de rehabilitación diseñado por el arquitecto, tras su adjudicación en junio. El diseño incluye la habilitación de un huerto urbano, además de recuperar la alberca y el pozo que proporcionaban el agua a la parcela, el cigüeñal o la torre de ladrillo en la que se ubicaba el transformador de la luz.

Plano interior / Cedida

El proyecto incluye dos zonas de exposiciones con un funcionamiento diferenciado, una de ellas habilitada como punto gastronómico con una superficie de 78,60 metros cuadrados, mientras que la otra ocupará 48,40 metros cuadrados; un distribuidor para aseos, un almacén y una zona instalaciones exterior. Se incluye una zona de acceso y la terraza exterior que forman una plataforma horizontal con una pendiente de drenaje de pluviales, con rampas de acceso y escaleras. Un vallado perimetral cierra la finca e incluye un portón de acceso peatonal. Se habilitan varias plazas de aparcamiento.

La reconstrucción se llevará a cabo con materiales de mínimo impacto medioambiental para recuperar las estructuras aún utilizables, de modo que la fachada será de mampostería irregular de piedra caliza adobe o tapial; la nueva fachada que se levantará será de fábrica de bloque de cáñamo.