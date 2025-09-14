Enlace matrimonial
Boda zamorana en Madrid
Reyes Beltrán Bernáldez y Aarón Gallego Antúnez, en su día becario de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, han contraído matrimonio en la parroquia de Nuestra Asunción de Aravaca, en Madrid, acompada de familiares, amigos y amigas del joven matrimonio. La pareja es conocida en Zamora, Aarón porque nació y estudió en la capital hasta que inició su carrera de Periodismo, y Reyes porque trabajó como médica internista en el Hospital Virgen de la Concha durante varios años.
La novia llegó al altar del brazo de su padre y padrino de la boda, Bernardo José, donde esperaba el periodista zamorano con su madre, María Ángeles Antúnez, quien fue la madrina. En la iglesia, la abuela de Aarón, Pilar, siguió emocionada la ceremonia, así como su hijo y padre del novio, Boni Gallego, y el benjamín de la familia, Álvaro. La madre de la novia, Arancha, se mostró igualmente emocionada al igual que la hermana y el hermano de Reyes.
El banquete, estilo buffet, y el baile tuvieron lugar en una finca antigua situada en Torregamones con vistas a Madrid, al Monte del Pardo y la Sierra del Guadarrama. Aarón y Reyes disfrutan de un viaje a Tanzania y Mauricio.
Suscríbete para seguir leyendo
- El autobús Zamora-Salamanca y Benavente-León, gratis a partir de este lunes
- Insultos, amenazas, meadas y pedradas: 4 años de exilio de este pueblo de Zamora
- Listado de las rutas en autobús que son gratis a partir de este lunes en Zamora
- Guarido responde a Patrimonio sobre el Puente de Piedra de Zamora: 'Es absurdo
- Mercado medieval de Zamora 2025: fechas y horarios
- Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
- La red de hidrógeno de Zamora abre un proceso de participación ciudadana
- Golpe de suerte en Zamora: la ONCE reparte más de 700.000 euros