Boda zamorana en Madrid.

Reyes Beltrán Bernáldez y Aarón Gallego Antúnez, en su día becario de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, han contraído matrimonio en la parroquia de Nuestra Asunción de Aravaca, en Madrid, acompada de familiares, amigos y amigas del joven matrimonio. La pareja es conocida en Zamora, Aarón porque nació y estudió en la capital hasta que inició su carrera de Periodismo, y Reyes porque trabajó como médica internista en el Hospital Virgen de la Concha durante varios años.

Cedida

La novia llegó al altar del brazo de su padre y padrino de la boda, Bernardo José, donde esperaba el periodista zamorano con su madre, María Ángeles Antúnez, quien fue la madrina. En la iglesia, la abuela de Aarón, Pilar, siguió emocionada la ceremonia, así como su hijo y padre del novio, Boni Gallego, y el benjamín de la familia, Álvaro. La madre de la novia, Arancha, se mostró igualmente emocionada al igual que la hermana y el hermano de Reyes.

El banquete, estilo buffet, y el baile tuvieron lugar en una finca antigua situada en Torregamones con vistas a Madrid, al Monte del Pardo y la Sierra del Guadarrama. Aarón y Reyes disfrutan de un viaje a Tanzania y Mauricio.

