El autobús Zamora-Salamanca y Benavente-León, gratis a partir de este lunes

La implantación de la gratuidad en el transporte de titularidad autonómica da un nuevo paso desde este lunes, 15 de septiembre, con la incorporación de 444 rutas a la iniciativa Buscyl, de manera que los usuarios verán ampliadas las líneas en las que podrán viajar con su tarjeta digital. De ellas 54 afectan directamente a la provincia de Zamora, entre ellas el autobús Zamora-Salamanca, el Benavente-León, el de Morales de Toro y Toro a Zamora, el de Puebla de Sanabria a Benavente o el Carbajales de Alba-Zamora. Rutas que se unen a las 50 que eran ya gratis desde el 1 de septiembre, caso de la Zamora-Puebla de Sanabria, tanto en servicio regular como el especial de primera hora.

Rutas de transportes de Zamora gratis a partir del lunes con la tarjeta Buscyl / Cedida

Hasta la fecha, 240.317 usuarios ya disponen de la tarjeta Buscyl digital para viajar de manera ilimitada y gratuita en los autobuses que gestiona la Junta de Castilla y León, con 284 rutas iniciales –correspondientes al transporte metropolitano en Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid– y en torno a 50 rutas en las otras cuatro provincias –Ávila, Palencia, Soria y Zamora–.

Ahora, con la ampliación de esta iniciativa a nuevos itinerarios a partir del lunes, la cifra de rutas gratuitas alcanza las 728, con la siguiente distribución por provincias: Ávila (98), Burgos (60), León (77), Palencia (101), Salamanca (69), Segovia (58), Soria (100), Valladolid (65) y Zamora (100). Hay que tener en cuenta, en el caso de Zamora que cuatro de las rutas que le afectan directamente están asignadas a otras provincias. Así la Salamanca-Zamora y Salamanca -Zamora directo están asignadas a la provincia charra y la León-Benavente y León-Benavente directo a la leonesa.

La siguiente fase del calendario de implantación terminará el día 30 de septiembre, con otros 1.882 itinerarios, para completar la marca de 2.610 rutas en todo el territorio.

Solicitudes abiertas, con prioridad al canal digital

La Junta recuerda que cualquier ciudadano empadronado en Castilla y León puede seguir solicitando la tarjeta Buscyl a través de la página web Buscyl , donde de manera sencilla y telemática recibirá en su correo electrónico la tarjeta digital con un código QR listo para su uso.

En caso de no disponer de correo electrónico, la tarjeta se enviará también en formato físico por correo postal, garantizando la cobertura para toda la población.

Calendario planificado

El calendario diseñado por la Junta permite una implantación gradual, garantizando una transición sin contratiempos.

1 de septiembre: gratuidad en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, junto con 201 rutas interurbanas en Ávila, Palencia, Soria y Zamora. En total son 284 rutas.

gratuidad en las áreas metropolitanas de Burgos, León, Salamanca, Segovia y Valladolid, junto con 201 rutas interurbanas en Ávila, Palencia, Soria y Zamora. En total son 284 rutas. 15 de septiembre: incorporación de 444 nuevas líneas.

incorporación de 444 nuevas líneas. 30 de septiembre: cobertura total de todas las rutas autonómicas hasta alcanzar las 2.610.

Toda la información de las rutas gratuitas disponibles y su implantación está disponible en la página web Buscyl.

En este proceso de transición, los bonos actuales seguirán conviviendo con la tarjeta Buscyl Digital, de manera que su uso se prorrogará durante un periodo hasta la implantación completa del sistema ITS, Sistemas Inteligentes del Transporte, de Buscyl.

IMPLANTACIÓN DEL TRANSPORTE GRATUITO EN ZAMORA

RUTAS QUE COMENZARON EL 1 DE SEPTIEMBRE

Rutas Buscyl activadas el 1 de sepitembre en Zamora / Cedida

RUTAS A PARTIR DE ESTE LUNES, 15 DE SEPTIEMBRE

Rutas Buscyl que se actívan el 15 de septiembre en Zamora / Cedida

RUTAS QUE COMIENZAN A PARTIR DEL 30 DE SEPTIEMBRE

Todos los autobuses interurbanos, entre ellos el Zamora-Benavente o Zamora-Valladolid.

Suscríbete para seguir leyendo