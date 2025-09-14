Los arquitectos dan ayudas para las viviendas calcinadas en Castilla y León

El Colegio Oficial de Arquitectos de León (COAL) ha querido mostrar su apoyo a las personas damnificadas por los devastadores incendios forestales que han asolado Castilla y León este verano, aprobando la creación del Fondo de Emergencias COAL. Este fondo, impulsado por la Junta de Gobierno, está destinado a aliviar la carga económica que los incendios han dejado sobre numerosas familias, asumiendo íntegramente los costes administrativos y de visado necesarios para la rehabilitación o reconstrucción de sus viviendas.

El COAL es una Corporación de Derecho Público cuyo ámbito territorial abarca las provincias de León, Palencia, Salamanca y Zamora, contando con delegaciones en todas ellas, así como en Ponferrada. Coincidiendo con esta realidad territorial, estas zonas también se han visto gravemente afectadas por los incendios que, según las autoridades, han calcinado más de 140.000 hectáreas en la comunidad. Solo en Zamora, la superficie arrasada en 2025 alcanzó las 32.000 hectáreas, cuando aún no se habían superado los efectos de los más de 45.000 hectáreas calcinadas en la Sierra de la Culebra en el año 2022, tragedia que además dejó cuatro víctimas mortales.

Explica el Colegio Oficial de Arquitectos de León que las pérdidas ocasionadas son transversales, afectando no solo a la población y a la economía, sino también a la biodiversidad y a enclaves patrimoniales de enorme valor. Por ello, además de transmitir su solidaridad a todos los damnificados, el COAL ha querido aportar una contribución concreta a la recuperación de las zonas afectadas.

Gastos técnicos cubiertos

El Fondo de Emergencias COAL cubrirá los gastos de visado profesional y administrativos de los trabajos de rehabilitación y restauración de viviendas y otras construcciones situadas en localidades de Castilla y León dañadas por los incendios. Así, las familias quedarán exentas de abonar estas tasas, que para un proyecto de rehabilitación integral de una vivienda unifamiliar de unos 150 metros cuadrados pueden oscilar entre 150 y 300 euros, y que serán asumidas en su totalidad por el fondo.

Con esta iniciativa, el COAL pretende dar respuesta a situaciones urgentes en un momento crítico para tantas familias, complementando las ayudas públicas existentes y facilitando la vuelta a la normalidad.

Asimismo, el Colegio recuerda a los ciudadanos que dispone de un servicio de asesoramiento técnico a particulares, así como de listados de arquitectos colegiados con amplia experiencia en rehabilitación y reconstrucción, que ponen su conocimiento al servicio de la recuperación del patrimonio edificado y la seguridad de las personas. La visión global del arquitecto resulta esencial en este tipo de actuaciones, ya que permite analizar la seguridad, habitabilidad, accesibilidad y estado de todas las instalaciones de los edificios, elaborar peritaciones e informes de daños y, a partir de ellos, proponer proyectos de reforma y rehabilitación que, en muchos casos, pueden acogerse a programas de ayudas públicas dentro de actuaciones integrales.

El COAL queda a disposición de los ciudadanos a través de sus canales habituales de contacto (www.coal.es, coal@coal.es) y de sus delegaciones, como la ubicada en Zamora (Calle Poeta Claudio Rodríguez, 1. Tel. 980 53 52 80).