Vera Cruz de Zamora traslada en procesión los pasos de San Andrés a la carpa

La Cofradía de la Vera Cruz iniciará a las seis de la tarde de este sábado la procesión de la Exaltación de la Cruz que sale de la iglesia de San Andrés y este año tiene un carácter muy especial. A los pasos de la Cruz y del Cristo de la Laguna que procesionan habitualmente en esta fecha le acompañarán el resto de grupos escultóricos que han estado durante tres años en San Andrés pero deben abandonar el templo por decisión del Obispado para recalar en la "carpa", el Museo provisional de San Bernabé. Se trata indicó el presidente, Teo Hernando, de realizar un "solemne traslado, con fe, respeto y esperanza", a su nueva ubicación provisional.

Se trasladan los pasos del Lavatorio, Santa Cena, Oración del Huerto, Prendimiento, Flagelación, Sentencia y Virgen Dolorosa, además de la Cruz y el Cristo de la Laguna. La Coronación de Espinas está ahora mismo con la reforma de la estructura de la mesa, por lo que se incorporará más adelante al museo provisonal.

El recorrido parte de San Andrés, se dirige a la Plaza Mayor, Plaza Viriato, Rúa de los Francos y San Bernabé para terminar en el museo provisional, popularmente conocido como la carpa porque la primera instalación provisional tuvo ese formato.

A continuación se celebrará la misa en San Juan en la que se impondrá a los hermanos de 50 años en la Cofradía la Cruz conmemorativa.

Y cerrará la jornada con la cena de hermandad en el restaurante del Hotel Horus.

Fue una comunicación del Obispado la que obligó a desalojar de pasos San Andrés, aunque permitía dejar algunos grupos en los laterales.

Las cofradías afectadas, Vera Cruz y Jesús Nazareno, acordaron que en las zonas auxiliares permanezcan los cuatro pasos que La Congregación tiene en el recinto sacro: La Caída, la Crucifixión, Jesús Camino de Calvario y la Desnudez.

La Vera Cruz siempre ha primado que todos sus pasos estuvieran juntos, de ahí que optara por trasladarlos en su totalidad a la carpa, donde están ya los pasos de la Real Cofradía del Santo Entierro, la Borriquita y el Cristo de la Laguna de la Vera Cruz.