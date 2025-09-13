La Vera Cruz de Zamora recoge sus pasos en el museo provisional de Semana Santa

Faltaban los cofrades con caperuz (solo llevaban la medalla). Por lo demás el traslado de los pasos de la Vera Cruz de San Andrés al museo provisional de San Bernabé se parecía más a una procesión de Semana Santa que a la de la Santa Cruz, que sirvió de base para que el movimiento de los grupos se hiciera con respeto y decoro.

La Banda de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora precedía el desfile que abría el barandales Roberto González "Rodax", justo por delante del paso de la Santa Cruz, escoltado ya por cofrades de paisano que portaban el medallón de la cofradía. La Banda de Música de Zamora acompañaba este primer paso y el del Lavatorio de pies.

A continuación la Santa Cena, a ruedas, la Oración del Huerto con la banda del Maestro Nacor Blanco que compartía con el Prendimiento. Flagelación y Dolorosa iban acompañados de la Banda Tomás Bretón y cerraba el desfile Pilatos lavándose las manos y el Cristo de la Laguna.

La procesión recorrió el camino más recto, por San Andrés, Plaza Mayor, Plaza Viriato, Rúa de los Francos y museo provisional de San Bernabé (popularmente carpa, para acortar, aunque se trate de un edificio en toda regla) donde aguardarán a la próxima Semana Santa, compartiendo espacio con los del Santo Entierro y la Borriquita.

Falta además la Coronación de Espinas, que está en proceso de mejora de la mesa.

Terminado el traslado la cofradía se dirigió a San Juan para la misa y la imposición de la cruz conmemorativa a los hermanos que cumplen 50 años y posteriormente se celebró una cena de hermandad, aunque muchos pasos se organizaron por su cuenta para poner el punto y final a la jornada del traslado con la convivencia en torno a la mesa y el mantel.