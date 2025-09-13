La USAL expone sus servicios en la Feria de Bienvenida 2025

Los alumnos que este curso inician sus estudios en alguno de los grados que se imparten en el Campus Viriato de Zamora tienen el próximo miércoles, 17 de septiembre, la oportunidad de conocer toda la oferta formativa y de ocio que ofrece la Universidad de Salamanca gracias a una nueva edición de la Feria de Bienvenida, que se desarrollará de 12.00 a 14.00 horas en el polideportivo del campus zamoranos, donde se reparten diferentes stands en los que se informa no solo de los principales servicios y unidades de la USAL, sino que también hay espacio para delegaciones y asociaciones de estudiantes, sindicatos, instituciones públicas, agrupaciones de voluntariado o entidades como Cruz Roja o la Hermandad de Donantes de Sangre, que, precisamente, aprovechará esta cita para animar a los asistentes a que colaboren con sus donaciones.

La Escuela de Enfermería de Zamora es una de las más activas de la feria, puesto que sus alumnos organizan interesantes talleres relacionados con la salud en los que se puede participar y aprender a través de diferentes puntos saludables, en los que se hablará de higiene de manos, control de presión arterial y frecuencia cardiaca, control de glucemia, así como dar pautas para dejar de fumar, tener una alimentación saludable o reducir problemas de salud.

Visita institucional

Como en ediciones anteriores, se espera la visita del rector de la Universidad de Salamanca, José Manuel Corchado, a quien acompañarán los directores de las facultades y escuelas que componen el Campus Viriato.