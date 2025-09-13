La tasa de interinidad se reduce, pero es insuficiente

Los últimos datos presentados por la conseja de Educación, Rocío Lucas, sobre el nuevo curso 2025-2026, muestran una esperanzadora rebaja en la interinidad del cuerpo de maestros, bajando del 10,14% del pasado año a un 6,64% actual. Una cifra que no se iguala en el resto de cuerpos educativos, puesto que incluso ha subido levemente, pasando del 17,89% al 18,11%. De esta manera, queda todavía muy lejos del 8% que se aconseja desde la Unión Europa con respecto a la reducción del número de funcionarios interinos en las aulas.

Aun así, lo que es cierto es que los dos años consecutivos de oposiciones de educación han ayudado al aumento de docentes en colegios e institutos de Castilla y León, sumando en este curso 2025-2026 36.523 profesionales, 531 más que el pasado septiembre.

Por categorías, el cuerpo de maestros ha aumentado en 223 personas, mientras que el conjunto de catedráticos, profesores de Secundaria y profesores técnicos de FP suponen 249 más efectivos para este curso. A estos hay que sumar una decena de nuevos profesores de Música y Artes Escénicas, pero también restar un profesor en las Escuelas Oficiales de Idiomas y seis menos entre los maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. Un total de 480 nuevos docentes en la enseñanza pública, que, con los 51 profesores incorporados a la educación concertada, suman esos 531 docentes para alcanzar la cifra de 36.523 profesionales que darán clase en las aulas repartidas por toda la región.

Datos nacionales

La situación de Castilla y León con respecto a la interinidad no es la peor del conjunto de España, si se tienen en cuenta los datos que manejan sindicatos como el CSIF, que calcula que la media nacional alcanza el 32,41%. Según sus estadísticas, la escuela pública en el país ha reabierto sus aulas con un déficit de 44.442 docentes, por lo que propone "unidad sindical" y movilizaciones en defensa de la educación, además de la necesidad de un Pacto de Estado "que mejore la educación pública y aporte estabilidad al sistema educativo", sentencia.

"La escuela pública ha abierto esta semana sus aulas con los mismos problemas estructurales de los últimos años, agravados por la falta de financiación en educación —por debajo de la media europea—, diferencias injustificables en el rendimiento del alumnado entre comunidades autónomas, déficit de plantilla, docentes sin plazas asignadas y centros a la espera de que se incorporen maestros y profesores", resumen sobre el inicio de curso 2025-2026.

Advierte también el CSIF que la inestabilidad de las plantillas de docentes "reduce la calidad que precisa el alumnado", insistiendo en que esa tasa media de interinidad en el profesorado del 32,41% "incumple la Ley de Estabilización y el límite marcado por Bruselas". Además, el déficit de profesores "se traduce en falta de desdobles y apoyos, de especialistas en todas las materias y de equipos de orientación completos, entre otras cuestiones", ponen de ejemplos.

Estas dos circunstancias —interinidad y déficit— obliga, según el sindicato "a una oferta de empleo público de 199.691 plazas en todos los cuerpos docentes", calculan. "Sin embargo, para la solución a estos graves problemas a la oferta de empleo público, se deben realizar reformas que impidan el aumento de la temporalidad, estabilicen las plantillas docentes, hagan atractiva la profesión docente y modifiquen el sistema de acceso. No puede repetirse que, tras años de grandes ofertas de plazas docentes, no se haya reducido la tasa de interinidad y que queden plazas desiertas", concluyen.

