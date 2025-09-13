La reconstrucción del muro en los patios de Rabiche en Zamora se inicia en breve

Las obras de la reconstrucción del muro de Rabiche en la zona de los patios de las viviendas comenzarán en breve una vez que los trabajos ya han sido adjudicadas por el Ayuntamiento, según ha informado la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández.

Se trata de una actuación complementaria a la primera de emergencia que se acometió tras el derrumbe que se produjo el pasado 30 de marzo.

Esos primeros trabajos permitieron a las familias del barrio desalojadas regresar a sus casas con seguridad, pero sin poder utilizar los patios porque era la zona que quedaba por reparar.

Las labores de reconstrucción del muro en esa zona se prolongarán durante tres meses y las acometerá la empresa Recorsa por un importe de 93.601 euros, según la propuesta de adjudicación realizada por la mesa de contratación del Ayuntamiento de Zamora a finales del pasado mes de agosto.

La reconstrucción permitirá dejar los patios en su forma original acometiendo su saneamiento, reponiendo los cerramientos y el solado, además de acondicionar las salidas al paso inferior desde los patios. Igualmente, está previsto reparar los elementos de la fachada y las instalaciones que pudieron verse dañadas por el colapso del muro de hormigón. Estos trabajos se llevan a cabo después de que el Ayuntamiento acometiese la pasada primavera una primera reparación de urgencia de medio millón de euros que incluyó la retirada de 300 toneladas de hormigón y material de relleno y la reposición del muro estructural.