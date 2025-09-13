Música
Notas instrumentales para comenzar el fin de semana
El piano del argentino Julio Mazziotti y la marimba del zamorano Manuel Monterrubio conquistaron ayer al público zamoranos en los conciertos que ofrecieron en la Biblioteca Pública y la iglesia de San Ildefonso
Zamora se rindió a la música instrumental este viernes, con dos interesantes conciertos con el piano y la marimba como protagonistas.
El primero de ellos fue interpretado por el pianista argentino Julio Mazziotti, quien recalaba en la ciudad para presentar los temas de su álbum "Panta Rei", en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora.
Además, aprovechó para repasar una cuidada selección de composiciones de sus trabajos anteriores tales como "El desvelo de los ilustrados", "La ignota razón de una esfera" o "El amo de las hadas". El público asistente pudo disfrutar también de algunas de las composiciones de la Banda Sonora Original de la película española "Séneca y Lucano, la virtud del Imperio" cuya creación, producción y grabación estuvo bajo su responsabilidad.
Como colofón, el compositor conversó con los asistentes sobre música.
Por su parte, el joven percusionista zamorano Manuel Monterrubio Martín ofreció un concierto de marimba dentro de los actos organizados por la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias para conmemorar su centenario.
El músico actuó en la iglesia de San Ildefonso con un recital en el que contó con la colaboración de los violonchelistas Pedro Bonet González y Álvaro Vázquez Osa, como acompañantes.
- La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura
- Guarido responde a Patrimonio sobre el Puente de Piedra de Zamora: 'Es absurdo
- El Ayuntamiento solo ve 'una solución razonable' para el Puente de Piedra
- Un individuo arremete contra el camarero de un bar en Zamora capital y huye
- Mercado medieval de Zamora 2025: fechas y horarios
- El barrio zamorano de San Frontis busca cómo acabar con la plaga de 'ratas voladoras
- Flores y productos de la tierra para la patrona de Zamora
- Fallece a los 91 años Ildefonso Boizas, referente del empresariado de Zamora por sus tiendas de textil y decoración