Notas instrumentales para comenzar el fin de semana

Zamora se rindió a la música instrumental este viernes, con dos interesantes conciertos con el piano y la marimba como protagonistas.

El primero de ellos fue interpretado por el pianista argentino Julio Mazziotti, quien recalaba en la ciudad para presentar los temas de su álbum "Panta Rei", en el salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora.

Además, aprovechó para repasar una cuidada selección de composiciones de sus trabajos anteriores tales como "El desvelo de los ilustrados", "La ignota razón de una esfera" o "El amo de las hadas". El público asistente pudo disfrutar también de algunas de las composiciones de la Banda Sonora Original de la película española "Séneca y Lucano, la virtud del Imperio" cuya creación, producción y grabación estuvo bajo su responsabilidad.

Como colofón, el compositor conversó con los asistentes sobre música.

El zamorano Manuel Monterrubio, durante su concierto en la iglesia de San Ildefonso | ALBA PRIETO

Por su parte, el joven percusionista zamorano Manuel Monterrubio Martín ofreció un concierto de marimba dentro de los actos organizados por la Real Hermandad del Santísimo Cristo de las Injurias para conmemorar su centenario.

El músico actuó en la iglesia de San Ildefonso con un recital en el que contó con la colaboración de los violonchelistas Pedro Bonet González y Álvaro Vázquez Osa, como acompañantes.