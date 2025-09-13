El milagro de la buena alimentación

Llega septiembre y con él la lista de buenos propósitos. En la de muchos está cuidarse con la alimentación y aprovechar para perder esos kilos cogidos con la tranquilidad que dan las vacaciones. Se ponen de moda entonces las llamadas dietas "milagro", que prometen deshacerse de ese peso de más en poco tiempo, con el añadido de que se transmiten mucho más rápido gracias a las redes sociales.

Un peligro para la salud del que advierte la Asociación Española de Consumidores. "Carecen de evidencia científica y prometen pérdidas de peso inmediatas y sin esfuerzo. En la mayoría de ellas, el peso perdido corresponde sobre todo a agua y la reducción de grasa corporal se acompaña de pérdidas de masa muscular", explican.

Una precaución que también se apoya desde los profesionales de la nutrición y la dietética. Claudia Zurdo asegura que en su consulta de Zamora es habitual en estas fechas recibir a nuevos pacientes interesados en comenzar con hábitos saludables. "A lo mejor vienen pensando más en el concepto tradicional de dieta, pero lo que hay que tratar en de inculcar una buena alimentación", considera.

La nutricionista Claudia Zurdo. / Cedida

Sobre las dietas "milagro" que se multiplican en Internet, la nutricionista pone varias banderas rojas: las promesas de pérdida de peso en poco tiempo, la venta de productos asociados a ellas y las imágenes del antes y después. "Obsesionarnos con el físico hace que dejemos a un lado lo que es trabajar los hábitos de alimentación", diferencia.

A todo ello hay que añadir el importante hecho de que detrás de estas cuentas no están profesionales graduados en Nutrición Humana y Dietética ni técnicos superiores en Dietética, lo que otorga una seguridad en los planes de alimentación que se recomienden "ni se hace un seguimiento al paciente en ese cambio de hábitos", añade Zurdo, quien considera que nadie está libre de caer en la trampa de estas dietas, "desde una persona de mediana edad hasta los jóvenes. Y también, ahora mismo, hay una publicidad muy enfocada a los hombres y su cambio físico", advierte.

Sobre posibles problemas de salud con dietas tan restrictivas, destaca una mala tolerancia a esas propuestas bajas en calorías, con bajadas de glucosa. "A largo plazo, se puede hablar de deficiencias nutricionales, porque son dietas que no se planifican adecuadamente".

Hortalizas y verduras de temporada en uno de los puestos del mercado. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Para Zurdo, tampoco hay que pensar en alimentos "buenos y malos", evitando así ese pesar de conciencia cuando se ingieren los segundos. "Se trata de trabajar un patrón de alimentación, que es un concepto más amplio que una dieta, sin importar que algún día a la semana se pueda ingerir alimentos que se salgan de los hábitos habituales", considera.

Con todo ello, el método más saludable para lograr el objetivo de salud a través de la alimentación pasa por ese patrón basado "en la base, frutas y verduras, cereales integrales, legumbres y proteínas poco procesadas, como carne, pescado fresco, huevos y lácteos", resume, haciendo hincapié en aprovechar los productos de temporada y dejando para alguna ocasión alimentos como dulces o carnes procesadas. "No significan que estén prohibidos, sino que hay que tomarlos de forma moderada", diferencia. Unas pautas que deben llegar a convertirse en la base de la alimentación habitual para obtener resultados y ganar en salud.

Suscríbete para seguir leyendo