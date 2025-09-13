Estafa en Zamora: se hacen pasar por curas para pedir dinero

Si te llama un cura por teléfono y te pide dinero, ¡cuelga! Es la nueva estafa que se está desarrollando en los últimos días y sobre la que acaba de enviar un aviso la Diócesis de Zamora. Aseguran que han detectado intentos de fraude en los que algunas personas se hacen pasar por párrocos para pedir dinero. "Recordamos que ningún sacerdote ni responsable diocesano pedirá jamás aportaciones económicas de forma privada por teléfono, mensajes o redes sociales", quieren dejar claro desde la Diócesis.

Por ello, piden a los fieles y a la ciudadanía en general que, ante cualquier llamada o mensaje de este tipo:

No responda ni entregue dinero.

Cuelgue y rechace la petición.

Denuncie inmediatamente a las autoridades para evitar más engaños.

"Pedimos a todos que colaboren difundiendo esta advertencia, especialmente entre las personas mayores o más vulnerables de su entorno, para protegerlas de posibles fraudes", remarcan.