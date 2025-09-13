"Zamora arde. La Junta responsable". Es una de las frases que resuenan este sábado desde las 12.00 horas en la concentración convocada por la plataforma "La Culebra no se calla" en la plaza de La Marina de Zamora tras los incendios que este verano han asolado la provincia. La cita, bajo el lema "Zamora: abandonada, quemada y vaciada", tiene como objetivo denunciar "el abandono institucional y la falta de inversión en el medio rural".

GALERÍA | Concentración por los incendios: "Zamora arde. La Junta responsable"

Cerca de un millar de personas participan en la concentración, en la que entre los protagonistas destacan los bomberos forestales de la elif 72 de Villardeciervos que han acudido con el material de trabajo y han recibido también el homenaje de los bomberos de la capital se han hecho sonar las sirenas de los vehículos contra incendios y rodeando la manifestación de la Marina. "Más bomberos, menos consejeros" ha sido quizá el lema más coreado en la protesta a la que se han adherido también grupos de defensa de la sanidad en rurales de Tábara y Sayago.

El portavoz de "España vaciada" en Zamora, Chema Mezquita, ha sido el encargado de dirigirse a los congregados con la lectura de un manifiesto.

Ha remarcado que "ninguno de nosotros debería estar aquí" porque después del catastrófico verano de 2022, "se nos prometió que esto no volvería a suceder. Durante tres años la Junta de Castilla y León trató de convencernos de que, tras más de 65.000 hectáreas calcinadas y cuatro fallecidos, todo iba a cambiar. La Junta de Castilla y León prometió mucho, pero cumplió muy poco", ha remarcado.

En la concentración se ha pedido la dimisión del presidente de la Junta, del consejero de Medio Ambiente, del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal y de todos los puestos políticos vinculados a la Consejería de Medio Ambiente.

Además de exigir responsabilidades políticas, han solicitado ayudas "reales" para los afectados, la ampliación del dispositivo antiincendios a todo el año, mejoras de las condiciones laborales y medios de trabajo de los bomberos forestales de Castilla y León y un plan de Recuperación basado en "inversiones reales en equipo y profesionales en el territorio".