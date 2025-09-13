Los clásicos revisados buscan adeptos entre el público infantil

Personajes clásicos de la literatura universal se acercarán esta próxima semana al salón de actos de la Biblioteca Pública de Zamora, a través de nuevas versiones que pretenden captar la atención de los más pequeños.

Es el caso de la obra «Penélope Glamour» (viernes 19, a las 19.00 horas), una comedia basada en el personaje de «La Ilíada» de Homero y otras tragedias griegas, donde la sala de espera se convierte en el escenario en el que se desenvuelve la protagonista, caracterizada por su incontinencia verbal, hablando con su marido Ulises, su prima Helena y su retoño Telémaco.

El personaje más querido de Antoine de Saint-Exupéry se acercará al salón de actos de la biblioteca el sábado día 20 (12.00 horas) de la mano de AnimArts Producciones con «El Principito Freak Show», una adaptación del famoso libro del autor francés para narrar «un gran viaje por los universos del protagonista en el que el público irá descubriendo a los divertidos personajes, aparentemente un poco absurdos, pero de los que poco a poco conocerá su corazón mientras viaja con ellos por otros planetas», se resume.

Este espectáculo es una comedia «que imparte valores a los más pequeños de la casa por medio de la diversión, el humor, el juego y sus peculiares personajes, prometen desde la compañía de teatro.