Artistas, horarios y lugares confirmados de la Noche Blanca del Románico en Zamora

El próximo sábado 20 de septiembre a partir de las 20.00 horas y hasta las dos de la madrugada, Zamora acogerá una nueva edición de 'La Noche Blanca del Románico'. Una iniciativa —nacida en Toro como la Noche Blanca del Patrimonio— que brindará a los espectadores "una experiencia mágica" que aunará "música, poesía, teatro y patrimonio bajo la luna", en palabras de los organizadores.

A las ocho de la tarde, la cantante y compositora española Marilia abrirá la programación con un concierto en la Fundación Rei Afonso Henriques. El grupo zamorano Huckleberry tomará el relevo en el mirador del Troncoso quince minutos más tarde y así irán tomando el testigo sucesivamente casi una treintena de artistas en distintos escenarios singulares de la ciudad hasta el cierre de Dulzaro en el Puente de Piedra en torno a la una y cuarto de la mañana.

La entrada para todos los conciertos y actuaciones es gratuita. Esta es la programación de los conciertos:

Monumentos abiertos

20:00-23:30 horas

Archivo Histórico

Casa Antonio Pedrero

Casa Agustín G. Calvo

Semuret

Museo Etnográfico

Museo Provincial

Palacio Encarnación

20:00-02:00 horas