Vida activa en la edad de plata en Zamora: pilates, yoga o manejo de móviles

Se trata de llevar una vida activa cuando se alcanza la edad de plata y para ello los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora desarrollan un programa dirigido a personas a partir de los 60 años (o que los cumplan en 2025) que a la vez que favorece la estimulación cognitiva y física, facilita llevar un estilo de vida activo y ayuda a mantener relaciones con los demás y la participación social.

En total, se han programado más de 350 plazas de actividades de todo tipo incluidas en este programa en el último trimestre del año, algunas de ellas gratuitas y otras subvencionadas para que tengan un precio simbólico de un euro por clase. Desde yoga y pilates, hasta talleres sobre el manejo de móviles y otros para cuidar la memoria y los recuerdos, conocer otras culturas o aprender de la arquitectura son las actividades ofertadas en la nueva edición de "Vida activa para mayores de 60 años".

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora, Auxi Fernández, ha presentado este viernes un programa del que ha destacado que "cuando hablamos de vida activa, hablamos de hacer vida en la comunidad, cuidarse física y mentalmente y, algo que es fundamental, que es la socialización y volver a espacios comunes y espacios que generan comunidad".

En total, para el último cuatrimestre del año se han programado diecisiete talleres, nueve de ellos bonificados y el resto gratuitos que suman 355 plazas, 22 más que las ofertadas en la anterior convocatoria gracias a que hay uno más de yoga. Entre los bonificados, junto a tres grupos de yoga, habrá otros tres de pilates, dos de pilates correctivo, uno de espalda sana y otro de energía y movimiento. La oferta de talleres gratuitos incluye dos de manejo de móviles, uno para cuidar la memoria, otro de recuerdos, uno de orgullo de ser mayor, un taller de tradiciones del mundo, otro de arquitectura curiosa y uno de culturas del mundo. Este último es impartido por Cruz Roja, cuyo representante, Luis Tur, ha resaltado la importancia de apostar por la socialización de los mayores como "gran alternativa como medicina social para ayudar a las personas mayores a no quedarse en casa" y superar así un duelo o una situación de soledad no deseada. En el caso del taller de Cruz Roja, además de permitir socializar, esa actividad ayuda a conocer otras culturas "desconocidas y que a veces por desconocidas no son del todo aceptadas".

El plazo de inscripción para los talleres se abre el próximo martes, día 16, hasta el 22 de septiembre y las inscripciones se realizan a través de la página municipal de inscripciones apuntame.lineazamora.es aunque si algún mayor lo necesita puede acudir o llamar a los CEAS municipales para formalizar la inscripción si tiene problemas para hacerlo telemáticamente.

El criterio de selección de las personas apuntadas en los talleres será por orden de inscripción en los bonificados mientras que en los gratuitos se priorizarán las personas en situación de vulnerabilidad social, las que nunca hayan asistido a ninguno de los talleres del programa y las de mayor edad.