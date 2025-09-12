Los trajes simuladores de edad llegan al HUB de la Aldehuela de Zamora

El programa de visitas demo-formativas "El futuro de los cuidados", que desarrolla el HUB de la Aldehuela a través del clúster SIVI con apoyo de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, ha programado para la próxima semana un taller de experimentación de limitaciones para la mejora de la empatía. En él se probarán unos trajes simuladores de edad que permiten experimentar las restricciones y los desafíos a los que se enfrentan las personas con limitaciones físicas y sensoriales. Con ello se busca desterrar estereotipos y prejuicios sobre las personas mayores o con discapacidad y ampliar enfoques basados en la innovación y la tecnología humanizada.

Los participantes en la jornada disfrutarán de experiencias inmersivas con apoyo como simulares de trajes GERT. La sesión de "experimentación de limitaciones para la mejora de la empatía" consiste en una dinámica diseñada para ponerse "en los zapatos de las personas con diversas afecciones y comprender íntimamente sus necesidades y dificultades".

Equipo multidisciplinar

La jornada contará con el apoyo y la dinamización de un equipo multidisciplinar compuesto por fisioterapeutas, psicólogos, una coach y una arquitecta experta en accesibilidad de la Asociación Activos y Felices, que compartirán su experiencia y harán demostraciones prácticas para resolver dudas reales y situaciones cotidianas.

Los trajes simuladores de edad permiten entender mejor el comportamiento de las personas mayores o con afecciones diversas de salud. Con el nuevo taller sigue adelante la iniciativa para divulgar los avances tecnológicos al servicio de las personas mayores que se pueden contemplar en el "Living Lab" de la Aldehuela.