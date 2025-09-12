Restaurantes y hoteles tiran al alza de los precios en Zamora: han subido casi un 5% en lo que va de año

El sector hostelero continuó en agosto la tendencia de subida de precios en la provincia experimentada a lo largo de todo el año y el incremento de lo que pagan los clientes en restaurantes y hoteles de Zamora es ya casi un 5% mayor que el que abonaban a principios de año.

Así lo reflejan los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de agosto. Ese mes los precios se quedaron igual que estaban en julio, aunque en el análisis por sectores se pone de relieve que bajaron en tres grupos: el de alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,8%); otros bienes y servicios (-0,2%); y el de vivienda, agua, electricidad, gas y otros (-0,1%). Sin embargo, en agosto, subieron respecto al mes anterior, los precios del resto de sectores, excepto de la enseñanza y los muebles y artículos del hogar, que no experimentaron variación. La mayor subida correspondió a ocio y cultural, con una subida del 1% en un mes; seguido del sector de restaurantes y hoteles, que incrementaron precios el 0,6%. Sin embargo, esa subida se suma a la de meses anteriores y en total, en lo que va de año, restaurantes y hoteles han visto incrementados sus precios el 4,9% en ocho meses, casi el cuádruple de lo que han aumentado en ese tiempo en Zamora el conjunto de sectores tenidos en cuenta para medir la subida del coste de la vida.

El IPC de 2025 se ha situado de esta forma hasta agosto en el 1,3% en Zamora, con la hostelería a la cabeza de la subida, seguida de las bebidas alcohólicas y el tabaco con una subida del 4% y de la vivienda, el gas y la electricidad, que subieron el 3,4%. Por contra, el vestido y el calzado ha bajado su precio estos ocho meses el 14,7% en Zamora y se trata del único sector en números negativos en el IPC acumulado de 2025 en la provincia.

En comparación con agosto de 2024, los precios subieron en Zamora el 2,3% y a la cabeza de las subidas se situaron la vivienda, el agua, la electricidad y el gas (5,5%), seguidos de bebidas alcohólicas y tabaco y restaurantes y hoteles, sectores ambos con una subida interanual del 4,9%.