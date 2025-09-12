Los padres critican la reducción horaria de septiembre en Zamora

La Confederación de Federaciones de Ampas de centros públicos en la que está integrada la Federación de Zamora ha denunciado el "vergonzoso" inicio de curso debido a la reducción horaria que también se aplica en junio y en la que los progenitores carecen del prometido apoyo de la Consejería de Educación.

En un comunicado, "las familias denuncian (de nuevo) a través de esta Confederación la falta de argumentos pedagógicos que justifiquen la reducción horaria de septiembre y junio".

Una reducción que, "vaticinamos, va a continuar y que se reflejará en el nuevo calendario escolar que aseguramos será filtrado otra vez antes de pasar por el Consejo Escolar Regional. Y justo antes de esa filtración, recibimos una llamada de la Consejería para anunciarnos, con gran autosatisfacción, que las familias tendremos monitores para apoyar en esa reducción horaria".

En mayo se publica la orden que regula esta atención en el periodo de reducción horaria, con una redacción "difusa y confusa" a la que la Confederación de Ampas pide que esta atención incluyera la reducción que afecta a las familias usuarias de comedor.

Y tras un verano de inactividad, "las familias y las Ampas empiezan a buscarse la vida. Está claro que no hay tiempo de organizar algo tan complejo: conocer el número de solicitudes para el servicio, encontrar y contratar a ese número grande de monitores, diseñar la atención, etc.".

Total, que en la fecha de inicio de curso "llega el caos: colegios donde no se ofrece nada, otros donde hay un monitor despistado, otros donde el Ampa sigue dando el apoyo de todos los años porque nunca se fió de la Administración, algunos donde los profesores se ven obligados a atender al alumnado en ese horario que se les ha reducido y que ocasiona esta situación".

Futuro incierto

Las asociaciones de padres y madres "nos tememos lo que está por venir: dejarán pasar el mes a trompicones, poniendo hoy un monitor allí y dentro de cinco días otro allá a la vez que dirán, con toda la prepotencia habitual, que la Orden ha sido aplicada sin ningún incidente ni error. Culparán a las familias de no utilizar el servicio, existiendo pocas solicitudes (que pocos colegios han pedido) o usuarios que no han dejado a sus hijos".

Pero las familias indican que "lo único que hemos hecho, una vez más, ha sido buscarnos la vida para solventar dificultades de conciliación provocadas por una gestión que está muy lejos de basarse en principios educativos".

