El Obispado avala la candidatura de Isabel García para Nuestra Madre de Zamora

El Obispado de Zamora avala la candidatura de Isabel García Prieto a las elecciones de la Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, cuyas votaciones se producirán este viernes por la tarde de 19.00 a 2.30 horas, en la sede de la calle Quebrantahuesos.

El Obispado entiende que en el caso de la actual presidenta no se deben contabilizar en el cómputo de mandatos, los comprendidos en el periodo anterior a la aprobación de los estatutos de 2019, ya que en caso contrario se estaría produciendo una aplicación estatutaria con carácter retroactivo.

Desestima así la pretensión del hermano Francisco Iglesias Escudero quien, respaldado en otro informe jurídico, entendía que sí deben computarse los mandatos anteriores, en cuyo caso Isabel García habría excedido los tres periodos que como máximo una persona puede ocupar el cargo.

La respuesta del Obispado, rubricada por la Vicaría General dice que con relación al "proceso de elecciones a Presidente de la Real Cofradía de Nuestra Madre de las Angustias, de Zamora, hemos de señalar que necesariamente se debe aplicar a la convocatoria de 2025 lo establecido por los estatutos vigentes de 2019 para las siguientes convocatorias electorales".

Y ello debido a que "no existe ninguna norma actualmente que establezca de modo preceptivo el cómputo de la limitación de mandatos propuesto por el señor Iglesias Escudero, con lo cual deben aplicarse los Estatutos, y nunca lo será con carácter retroactivo, ya que de lo contrario se estaría generando ultra legem una retroactividad limitativa general de los derechos de los fieles".

