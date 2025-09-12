Asalto a garajes
La multiadicción a las drogas ayuda reducir la condena a prisión
Un año de reclusión para el imputado por robar en coches y en un lavadero de turismos
S. A.
Su adicción a la cocaína, a la heroína, a anfetaminas y al cannabis explican su amplio historial delictivo y de condenas, que ayer se ampliaron con el año de prisión mpuesto por la magistrada del Juzgado de lo Penal por otros tres robos con fuerza en dos vehículos en garajes de Zamora capital. Más de 30 detenciones por delitos de ese y otro tipo mantienen al condenado en la prisión de Mansilla de las Mulas, desde donde compareció por videoconferencia para admitir los tres delitos y acordar el pago a los tres perjudicados por sus robos, en concreto, a las cantidades de 395 euros; a 615,25 euros y a 691,11 euros. El zamorano, de iniciales R.M.M., causó daños en vehículos para acceder al interior y llevarse objetos y dinero que encontraba. El tercer robo fue en un lavadero de coches al que causó destrozos en las puertas y en máquinas registradoras. n
Suscríbete para seguir leyendo
- La toma del cuartel Viriato de Zamora: 35 años de una gesta convertida en literatura
- El Ayuntamiento solo ve 'una solución razonable' para el Puente de Piedra
- Un individuo arremete contra el camarero de un bar en Zamora capital y huye
- Guarido responde a Patrimonio sobre el Puente de Piedra de Zamora: 'Es absurdo
- Patrimonio rechaza el informe para la subsanación de las obras del Puente de Piedra
- El barrio zamorano de San Frontis busca cómo acabar con la plaga de 'ratas voladoras
- Zamora volverá a asomarse a La Ventana en los jardines del Castillo
- Flores y productos de la tierra para la patrona de Zamora