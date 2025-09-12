La multiadicción a las drogas ayuda reducir la condena a prisión

Su adicción a la cocaína, a la heroína, a anfetaminas y al cannabis explican su amplio historial delictivo y de condenas, que ayer se ampliaron con el año de prisión mpuesto por la magistrada del Juzgado de lo Penal por otros tres robos con fuerza en dos vehículos en garajes de Zamora capital. Más de 30 detenciones por delitos de ese y otro tipo mantienen al condenado en la prisión de Mansilla de las Mulas, desde donde compareció por videoconferencia para admitir los tres delitos y acordar el pago a los tres perjudicados por sus robos, en concreto, a las cantidades de 395 euros; a 615,25 euros y a 691,11 euros. El zamorano, de iniciales R.M.M., causó daños en vehículos para acceder al interior y llevarse objetos y dinero que encontraba. El tercer robo fue en un lavadero de coches al que causó destrozos en las puertas y en máquinas registradoras. n

Suscríbete para seguir leyendo